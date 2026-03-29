Nước mắt trước tượng đài Gạc Ma: 'Bố là niềm tự hào, cũng là nỗi nhớ không nguôi…'

TPO - Đứng lặng trước Tượng đài Chiến sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa), chị Trần Thị Vân - con dâu Trung tá liệt sĩ Trần Đức Thông - không giấu được niềm xúc động. Là HLV trưởng Đoàn Ninh Bình tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026, chị mang theo niềm tự hào và biết ơn sâu sắc về người cha - một người chỉ huy quyết đoán, tận tụy, đã anh dũng hy sinh trong trận chiến năm 1988. Sự ra đi của ông không chỉ là mất mát của gia đình, mà còn để lại nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng những người ở lại.