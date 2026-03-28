Tổng thống Iran gửi lời đến đối thủ và các nước láng giềng

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Tehran sẽ “đáp trả mạnh mẽ” nếu cơ sở hạ tầng và nền kinh tế của nước này bị nhắm mục tiêu.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng Iran không thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu. Nhưng Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu cơ sở hạ tầng hoặc các trung tâm kinh tế của chúng tôi bị nhắm mục tiêu”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Trong một thông điệp gửi tới “các quốc gia trong khu vực,” ông nói thêm: “Nếu các bạn muốn phát triển và được an toàn, đừng để đối thủ của chúng tôi tiến hành chiến tranh từ lãnh thổ của các bạn”.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Iran Pezeshkian đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.

Trong bài đăng trên X, Thủ tướng Sharif cho biết ông đã bày tỏ sự đoàn kết của Pakistan với Iran và lên án các cuộc tấn công của Israel.

Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo, Ngoại trưởng nước này - Ishaq Dar - sẽ gặp gỡ các đối tác từ Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tại Islamabad để tiến hành “các cuộc thảo luận chuyên sâu về một loạt vấn đề, bao gồm cả nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực”.

Islamabad đã tự định vị mình là địa điểm tiềm năng cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, với việc các quan chức xác nhận Pakistan đã chuyển đề xuất ngừng bắn 15 điểm của Washington cho Tehran vào đầu tuần này.

Iran được cho là đang xem xét đề xuất của Mỹ, mặc dù một quan chức đã bác bỏ đề xuất này là "thiên vị và không công bằng".

