Pakistan chủ trì họp 4 nước nhằm tháo ngòi chiến tranh Iran

Bình Giang

TPO - Pakistan sẽ đăng cai cuộc họp với Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập từ ngày 28/3, trong bối cảnh Islamabad dự kiến sẽ trở thành địa điểm tiềm năng cho tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh.

img-0568.jpg
Các toà chung cư ở Tehran bị tàn phá sau khi trúng đòn tấn công ngày 27/3. (Ảnh: Reuters)

Trong khuôn khổ cuộc họp kéo dài 2 ngày, ngoại trưởng 4 nước sẽ tiến hành “các cuộc thảo luận chuyên sâu về nhiều vấn đề, bao gồm nỗ lực giảm leo thang căng thẳng trong khu vực”, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết trong thông cáo đưa ra hôm nay 28/3.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, cuộc gặp nhằm thiết lập cơ chế hướng tới giảm leo thang.

“Chúng tôi sẽ thảo luận về việc tiến trình đàm phán trong cuộc chiến này đang đi đến đâu, cách 4 quốc gia đánh giá tình hình và những gì có thể được thực hiện”, ông Fidan nói với kênh truyền hình A Haber tối 27/3.

Bốn quốc gia này đã tham gia nỗ lực hòa giải giữa Washington và Tehran trong cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động ngày 28/2. Họ cũng là những quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương khi nguồn cung năng lượng và các tuyến thương mại toàn cầu bị gián đoạn.

Pakistan đã chuyển tới Iran bản đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh và đề nghị đăng cai đàm phán. Giới chức Iran cho biết các cuộc thương lượng có thể diễn ra tại Pakistan hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc đàm phán với Iran đang “diễn ra rất tốt”, nhưng Tehran khẳng định mới chỉ dừng ở trao đổi thông điệp.

Phát biểu tại hội nghị ở Istanbul ngày 28/3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng hệ thống “đa trung tâm” mới của thế giới đòi hỏi phải có giải pháp nhằm bảo vệ các tuyến năng lượng và thương mại trọng yếu. Ông nhấn mạnh những hoạt động đối thoại cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm nhanh chóng tìm ra những bước có thể triển khai để chấm dứt chiến tranh, trước khi khu vực và nền kinh tế toàn cầu chịu thêm tổn thất.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa cảm ơn Pakistan vì những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh.

Thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Iran ngày 28/3 cho biết, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, ông Pezeshkian bày tỏ lời cảm ơn “sự ủng hộ và đoàn kết của người dân Hồi giáo Pakistan với Iran”.

Ông Pezeshkian bày tỏ trân trọng “những nỗ lực đáng ghi nhận của một số quốc gia bạn bè và láng giềng, trong đó có Pakistan, nhằm chấm dứt cuộc chiến bị áp đặt”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ “đáp trả mạnh mẽ” nếu cơ sở hạ tầng và nền kinh tế của nước này bị tấn công.

“Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng Iran không tấn công phủ đầu, nhưng sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu cơ sở hạ tầng hoặc các trung tâm kinh tế của chúng tôi bị tấn công”, ông viết.

Trong thông điệp gửi tới các quốc gia trong khu vực, ông nhấn mạnh: “Nếu các bạn muốn phát triển và an ninh, đừng để kẻ thù của chúng tôi tiến hành cuộc chiến từ lãnh thổ của các bạn”.

Bình Giang
Reuters
