3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ đến Trung Đông

Quỳnh Như

TPO - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo, tàu USS Tripoli chở 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ đã đến Trung Đông, trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc chiến với Iran.

"Các thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ trên tàu USS Tripoli (LHA 7) đã đến khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ vào ngày 27/3", CENTCOM viết trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy.

Cơ quan này lưu ý rằng, chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp America này đóng vai trò là soái hạm của Nhóm sẵn sàng đổ bộ Tripoli/Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31. Lực lượng này bao gồm khoảng 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng nhiều máy bay vận tải, máy bay chiến đấu tấn công và nhiều phương tiện đổ bộ, tác chiến khác.

3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ đến Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Trước đó, vào ngày 14/3, CNN dẫn lời ba quan chức Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc sẽ triển khai một đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến đến Trung Đông. Đây là lực lượng phản ứng nhanh thường bao gồm khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ.

Hiện vẫn chưa rõ Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến (MEU) sẽ được sử dụng cho mục đích gì hoặc sẽ được triển khai chính xác ở đâu. Nhưng theo thông lệ, các đơn vị này đảm nhiệm các nhiệm vụ như sơ tán quy mô lớn và các hoạt động đổ bộ đòi hỏi di chuyển từ tàu lên bờ, bao gồm cả các cuộc đột kích và tấn công. Các đơn vị này cũng có thành phần chiến đấu trên bộ và trên không, và một số đơn vị được huấn luyện cho các hoạt động đặc biệt.

Một nguồn tin cho biết, sự hiện diện của lực lượng này mang lại cho các chỉ huy nhiều lựa chọn hơn trong những tình huống khẩn cấp.

CNN
