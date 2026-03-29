Biểu tình rầm rộ khắp 50 bang của Mỹ

TPO - Những người phản đối chính sách của Tổng thống Donald Trump tham gia phong trào biểu tình rộng khắp 50 bang của Mỹ vào cuối tuần này. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là cuộc biểu tình lớn nhất lịch sử Mỹ trong 1 ngày.

Ban tổ chức cho biết, hơn 3.200 cuộc biểu tình trong phong trào “No Kings” (Không vua) đã được lên kế hoạch tại toàn bộ 50 bang, đông nhất là tại New York, Los Angeles và Washington DC.

Hai cuộc biểu tình “No Kings” trước đó đã thu hút hàng triệu người tham gia.

Hình ảnh đám đông biểu tình ở Illinois, Kansas, New York, Washington ngày 28/3. (Ảnh: AP)

Hai ca sĩ Bruce Springsteen và Joan Baez sẽ là những người dẫn đầu cuộc biểu tình tại tòa nhà quốc hội bang Minnesota, nơi dự kiến thu hút hơn 100.000 người. Khu vực này từng trở thành điểm nóng liên quan đến các biện pháp siết chặt nhập cư trái phép của Tổng thống Trump và việc triển khai lực lượng liên bang đến những đô thị do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Biểu tình lớn cũng diễn ra tại New York, Los Angeles và Washington.

Tại khu vực National Mall ở Washington, đám đông hô vang các khẩu hiệu ủng hộ dân chủ và giương biểu ngữ phản đối ông Trump. Bên ngoài một cơ sở dưỡng lão ở Chevy Chase, bang Maryland, một nhóm người cao tuổi ngồi xe lăn giơ các tấm biển kêu gọi các xe đi qua “Chống lại bạo quyền”, “Bấm còi nếu bạn ủng hộ dân chủ” và phản đối ông Trump.

Tại Austin, bang Texas, một ban nhạc kèn đồng đã tạo không khí sôi nổi cho cuộc biểu tình bên ngoài tòa thị chính, trước khi đoàn người tuần hành qua trung tâm thành phố.

Hàng nghìn người tập trung tại khu Midtown Manhattan, nơi diễn viên Robert De Niro - một trong những người tổ chức, tuyên bố: “Đã từng có những tổng thống thử thách giới hạn hiến pháp về quyền lực của họ, nhưng chưa ai trở thành mối đe dọa mang tính tồn vong đối với tự do và an ninh của chúng ta như vậy”.

Phong trào biểu tình diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống còn 36% - mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, theo khảo sát của Reuters/Ipsos.

Ban tổ chức cho biết, số lượng người tham gia tổ chức và biểu tình phản đối Tổng thống Trump đang tăng mạnh, ngay cả tại các bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa như Idaho, Wyoming, Montana và Utah.

Các khu vực ngoại ô mang tính cạnh tranh - vốn có vai trò quyết định trong những cuộc bầu cử quốc gia, cũng ghi nhận mức quan tâm “rất lớn”, bao gồm các khu vực như Bucks và Delaware (Pennsylvania), East Cobb và Forsyth (Georgia), hay Scottsdale và Chandler (Arizona).

“Những gì đang xảy ra ở đất nước này là không bền vững. Tầng lớp trung lưu, những người bình thường, không còn đủ khả năng sống. Và ông ấy (Trump) đang phá vỡ các chuẩn mực, những điều giúp đất nước này vận hành”, ông John Ale, 57 tuổi, cho biết khi tham gia cuộc biểu tình ở Virginia.

Phong trào No Kings được phát động vào ngày sinh nhật của ông Trump (14/6) năm ngoái, thu hút khoảng 4 - 6 triệu người tại hơn 2.100 địa điểm trên toàn quốc.

Làn sóng biểu tình lần này diễn ra trong bối cảnh ban tổ chức kêu gọi hành động phản đối chiến dịch không kích Iran của Mỹ và Israel vào Iran.

Đang tham gia biểu tình tại Washington cùng con trai 12 tuổi, bà Morgan Taylor, 45 tuổi,

cho biết bà tức giận với hành động quân sự của ông Trump tại Iran, gọi đó là “cuộc chiến ngu ngốc”.

“Không ai tấn công chúng ta. Chúng ta không cần phải ở đó”, bà nói.

Tại Israel, hàng trăm người tập trung tại Tel Aviv và một số thành phố khác của Israel trong ngày 28/3, để phản đối cuộc chiến tại Trung Đông.

Phong trào biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Israel và Mỹ chống Iran ban đầu chỉ thu hút vài chục người tham gia, nhưng số lượng liên tục tăng lên, dù chưa đạt tới con số hàng chục nghìn người như phong trào biểu tình phản đối chiến tranh Gaza năm ngoái.

Một số cựu nghị sĩ và các tổ chức cánh tả nổi bật như Standing Together, Peace Now và Women Wage Peace đã tham gia các cuộc đấu tranh lần này.

Lực lượng thực thi pháp luật đã cưỡng chế đưa người biểu tình rời khỏi khu vực tại Tel Aviv; cảnh tương tự cũng được ghi nhận tại thành phố Haifa.

Tuy vậy, sự ủng hộ của công chúng Israel đối với cuộc chiến chống Iran vẫn ở mức cao. Cuộc khảo sát do Viện Dân chủ Israel công bố cuối tuần này cho thấy có tới 78% người Do Thái tại Israel ủng hộ cuộc chiến, trong khi tỷ lệ phản đối tăng từ 4% hồi đầu tháng 3 lên 11,5%.