Iran hạ nhịp tấn công, chuyển sang chiến lược 'duy trì sức bền'

Quỳnh Như

TPO - Sau giai đoạn dồn dập tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), Iran được cho là đang giảm cường độ, chuyển sang cách đánh cầm chừng nhằm tiết kiệm nguồn lực và duy trì áp lực dài hạn.

Các chuyên gia nhận định Iran đã giảm đáng kể cường độ các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ở Trung Đông, chuyển sang chiến lược duy trì sức bền, theo Financial Times.

Giảm cường độ, duy trì áp lực

Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn, nhưng hiện nay Tehran đang áp dụng chiến thuật tấn công nhỏ lẻ, dàn trải các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái suốt cả ngày.

Cách tiếp cận này cho phép duy trì áp lực liên tục lên đối phương, giảm tiêu hao đạn dược và giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện tại các địa điểm phóng.

Khả năng bổ sung kho vũ khí bị hạn chế

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng nguồn lực của Tehran có hạn. Dù vẫn có thể duy trì các đòn tấn công, hiệu quả của tên lửa đã giảm đáng kể so với trước. Nhiều hệ thống được cất giấu trong các cơ sở ngầm sâu, giúp tránh bị không kích, nhưng cũng phản ánh áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng quân sự của nước này.

Giữ 'át chủ bài', nhưng đối mặt rủi ro dài hạn

Iran được cho là vẫn chưa sử dụng các dòng tên lửa nhiên liệu rắn tiên tiến nhất. Đây có thể là lực lượng dự trữ chiến lược, hoặc xuất phát từ những khó khăn kỹ thuật trong bối cảnh bị giám sát chặt chẽ.

Tuy nhiên, khả năng duy trì chiến dịch kéo dài bị đánh giá là bấp bênh, khi các kho chứa và cơ sở sản xuất liên tục bị tấn công, khiến tốc độ tiêu hao vượt xa khả năng bổ sung.

Triển vọng tương lai

Theo các nhà phân tích, Iran có thể tiếp tục duy trì các đợt tấn công trong thời gian tới, nhưng khó quay lại mức độ dữ dội như giai đoạn đầu xung đột.

Nguyên nhân đến từ sự xuống cấp của hạ tầng quân sự, và cần phải duy trì một phần lực lượng để bảo vệ lãnh thổ của mình.

Chiến lược của Tehran vì vậy đang chuyển dịch rõ rệt: từ tấn công ồ ạt sang tiết kiệm nguồn lực, duy trì sức bền, tiềm lực chiến đấu và khả năng răn đe trong bối cảnh chịu sức ép ngày càng lớn từ Mỹ và Israel.

FT
#Iran #tấn công #chiến lược #quân sự #Trung Đông #tên lửa #UAV #Mỹ #Israel #xung đột

