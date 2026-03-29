Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran 'bật đèn xanh' cho phép các tàu viện trợ đi qua eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Đại sứ kiêm đại diện thường trực của Iran tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, ông Ali Bahreini, cho biết, Iran đồng ý cho phép các tàu chở hàng viện trợ đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

Theo ông Ali Bahreini, quyết định này được đưa ra phù hợp với các nguyên tắc của luật nhân đạo, đồng thời nhằm đáp lại đề nghị từ Liên Hợp Quốc. Iran sẽ tạo điều kiện và đẩy nhanh quá trình vận chuyển các lô hàng nhân đạo qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Vị quan chức này nhấn mạnh, bước đi này phản ánh cam kết liên tục của Iran trong việc hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo, bảo đảm viện trợ thiết yếu được tiếp cận nhanh chóng và không bị gián đoạn.

"Biện pháp này phản ánh cam kết liên tục của Iran trong việc hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo và đảm bảo viện trợ thiết yếu đến được với những người cần mà không bị chậm trễ", ông Bahreini cho biết trong một bài đăng trên X.

ds.jpg
Đại sứ kiêm đại diện thường trực của Iran tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva, ông Ali Bahreini.

Ông Ali Bahreini nhấn mạnh rằng, các thỏa thuận vận hành để thực hiện biện pháp này sẽ được hoàn thiện vào thời điểm thích hợp, trên cơ sở phối hợp với Liên Hợp Quốc.

Iran tái khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và bảo vệ an ninh, ổn định tại eo biển Hormuz, đồng thời đảm bảo quyền đi lại cho các quốc gia "không thù địch".

Trước đó, Liên Hợp Quốc đã công bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giải quyết những tác động dây chuyền của xung đột liên quan Iran đối với hoạt động phân phối viện trợ.

Ngày 23/3, Bộ Ngoại giao Iran đã tái khẳng định cam kết đối với tự do hàng hải, song nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng chủ quyền của nước này tại eo biển Hormuz. Tehran cho biết, trong quá trình thực thi quyền tự vệ, họ đã nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn các bên bị coi là gây hấn lợi dụng tuyến đường này cho mục đích quân sự.

Tuyên bố cũng nêu rõ, Iran đã hạn chế hoạt động của các tàu thuyền có liên quan đến các bên thù địch, song song với việc triển khai những biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro cho tàu thuyền và thủy thủ hoạt động tại Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và biển Oman.

Press TV
#Iran #Eo biển Hormuz #viện trợ #An ninh hàng hải #Liên Hợp Quốc #xung đột #Trung Đông #Mỹ

