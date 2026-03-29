Lực lượng Houthi nhập cuộc: Kịch bản leo thang mới và 'hiệu ứng domino' tại Trung Đông

TPO - Phong trào Houthi ở Yemen - được Iran hậu thuẫn - đã phóng tên lửa đầu tiên vào Israel ngày 28/3, chính thức trở thành một bên tham chiến trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Việc này đánh dấu “sự leo thang nghiêm trọng và đáng lo ngại”, ông Farea Al-Muslimi - một nhà nghiên cứu tại Chatham House - cho biết.

Theo ông Al-Muslimi, sự tham gia của Houthi có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc chiến với những hệ lụy đáng kể, đặc biệt là đối với sự ổn định khu vực và thương mại toàn cầu.

Động thái được dự đoán trước

Các nhà phân tích từ lâu đã dự đoán, phong trào Houthi - lực lượng đã kiểm soát phần lớn Yemen - cuối cùng sẽ tham gia cuộc xung đột.

Ông Al-Muslimi cho biết, Houthi có lẽ đã “cố gắng hết sức để tránh xa cuộc chiến này”, vì biết nó “sẽ không có lợi cho họ theo bất kỳ cách nào”. “Nhưng cuối cùng họ vẫn phải trả ơn Iran”, quốc gia đã ủng hộ họ suốt nhiều năm, ông nói thêm.

Chiến lược rộng lớn hơn của Iran nhằm kích hoạt các nhóm đồng minh trên khắp khu vực dường như đã được "kích hoạt". Trước đó, phong trào Hezbollah thân Iran ở Li-băng cũng đã tiến hành các cuộc tấn công vào Israel để trả đũa cho Tehran.

Trong đòn tấn công đầu tiên, Houthi chọn nhắm mục tiêu vào Israel - giống như các cuộc tấn công trước đó - chứ không phải các lợi ích của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh giàu có.

Động thái này gửi một thông điệp rõ ràng tới những người ủng hộ trong nước và các đồng minh ở nước ngoài: “Mục tiêu chính của Houthi vẫn là ủng hộ người Palestine”, công ty tư vấn rủi ro Basha Report viết trên X. “Đồng thời, họ đang phát tín hiệu đến Mỹ và Ả-rập Xê-út rằng họ không nhắm mục tiêu vào hai nước này, ít nhất là hiện tại”.

Bước tiếp theo của Houthi, theo Basha Report, sẽ là các cuộc tấn công vào giao thông hàng hải trong khu vực, thay vì các mục tiêu của Mỹ. Điều này “tạo ra thêm áp lực mà không vượt qua ranh giới có thể kích hoạt phản ứng trực tiếp của Washington”, công ty này nói thêm.

Eo biển thứ hai gặp nguy hiểm

Từ các cứ điểm trên cao ven Biển Đỏ, lực lượng Houthi có thể sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển hàng hải.

Houthi đã chứng minh điều này trong cuộc xung đột Dải Gaza, khi nhắm mục tiêu vào các tàu mà họ cho là có liên hệ với Israel. Điều này đã cản trở việc đi lại qua eo biển Bab al-Mandeb, một tuyến đường thủy hẹp ở cực nam Biển Đỏ, đóng vai trò là cửa ngõ vào kênh đào Suez từ Ấn Độ Dương.

Điểm nghẽn này càng trở nên quan trọng hơn đối với dòng chảy dầu mỏ toàn cầu kể từ khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz ở phía bên kia bán đảo Ả-rập.

Nếu eo biển Bab al-Mandeb cũng bị đe dọa, thị trường toàn cầu vốn đã mong manh sẽ càng bị lung lay hơn nữa. Và các chuyên gia cho rằng Ả-rập Xê-út khó có thể khoanh tay đứng nhìn, thay vào đó chuyển sang xem xét việc trả đũa, dù là đáp trả một cách hạn chế.

Youssef Cherif, Giám đốc Trung tâm Toàn cầu Columbia cho biết, việc lực lượng Houthi phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb là một phần trong "chiến lược ba giai đoạn của Iran".

"Đầu tiên sẽ là các cuộc tấn công của Iran nhằm phong tỏa eo biển Hormuz. Sau đó là các cuộc tấn công của Hezbollah từ Li-băng nhằm đánh lạc hướng Israel. Và tiếp theo sẽ là lực lượng Houthi, những người sẽ phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb", chuyên gia Cherif viết trên X.

Eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb. (Ảnh: Economic Times)

Trong các tuyên bố của mình, lực lượng Houthi đã ám chỉ khả năng tấn công các quốc gia láng giềng.

Như ông Al-Muslimi đã lưu ý, “họ ở gần hơn và có vị trí tốt hơn” so với Iran để tấn công cơ sở hạ tầng của Ả-rập Xê-út và các căn cứ của phương Tây trên khắp vùng Vịnh.

Ông cảnh báo rằng những cuộc tấn công như vậy có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, bao gồm nguy cơ cao xảy ra đối đầu trực tiếp giữa lực lượng Houthi và Ả-rập Xê-út.

Trước đây, lực lượng Houthi đã chiến đấu chống lại liên minh do Ả-rập Xê-út dẫn đầu trong một cuộc xung đột kéo dài từ năm 2015 đến năm 2022, khi một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.

Nếu Yemen lại rơi vào chiến tranh, dân thường một lần nữa có thể phải trả giá. Hậu quả nhân đạo đối với một cộng đồng vẫn còn mang những vết sẹo sâu sắc từ cuộc xung đột trước đó sẽ rất thảm khốc.