Israel tuyên bố sẵn sàng ‘cuộc chiến đa mặt trận’ sau loạt tên lửa từ Houthi

Quỳnh Như

TPO - Quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến trên nhiều mặt trận sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tham gia vào cuộc xung đột bằng các cuộc tấn công tên lửa vào Israel.

Theo CNN, hôm thứ Bảy (28/3), lực lượng Houthi đã phóng hai tên lửa về phía miền nam Israel, một trong số đó là tên lửa đạn đạo. Đây là lần đầu tiên lực lượng này nhắm mục tiêu vào Israel kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2. Cả hai tên lửa đều đã bị đánh chặn.

Phản ứng trước diễn biến trên, ông Nadav Shoshani - người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm Chủ nhật cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho một cuộc chiến trên nhiều mặt trận. Trong hai năm rưỡi qua, chúng tôi đã đối phó với các mối đe dọa từ nhiều hướng khác nhau".

cang.jpg
Israel tấn công thành phố cảng Hodeidah ở Yemen vào tháng 7/2024. Ảnh: Getty Image

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi phải sẵn sàng để kịch bản này trở thành một phần của cuộc chiến, và đó cũng chính là cách chúng tôi đang chuẩn bị. Israel tin vào những cảnh báo đó và sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng phòng vệ ở mặt trận này trong thời gian cần thiết".

Trong tháng qua, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng lo ngại trên thị trường toàn cầu. Việc lực lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn tham chiến càng làm nổi bật rủi ro tại các tuyến hàng hải chiến lược khác.

Tương tự Hormuz, eo biển Bab al-Mandab cũng là một "điểm nghẽn" quan trọng của giao thông hàng hải quốc tế. Tên gọi của eo biển này có nghĩa là "Cổng Nước Mắt", phản ánh những thách thức khi di chuyển qua khu vực. Tại điểm hẹp nhất, chiều rộng chỉ khoảng 29 km, khiến các tàu hàng lớn dễ trở thành mục tiêu tấn công.

Trên thực tế, lực lượng Houthi đã kiểm soát phần lớn bờ biển phía đông Yemen, từng tấn công hơn 100 tàu thuyền, nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza sau sự kiện ngày 7/10/2023.

Tuy nhiên, không giống như eo biển Hormuz, có một tuyến đường thay thế. Các tàu đi lại giữa châu Á và châu Âu có thể tránh eo biển Bab al-Mandab bằng cách đi vòng qua châu Phi. Nhưng điều này đòi hỏi một chi phí hậu cần rất lớn.

Mặc dù nằm xa các mỏ dầu Trung Đông, bất kỳ sự gián đoạn nào tại Bab al-Mandab cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển dầu thô trong khu vực.

CNN
