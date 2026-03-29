Israel tuyên bố sẽ tấn công các 'mục tiêu hàng đầu' Iran trong vài ngày tới

TPO - Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, chỉ trong vài ngày tới, quân đội nước này có thể hoàn tất việc tấn công các mục tiêu tại Iran được xếp vào nhóm "ưu tiên hàng đầu".

Theo ông Nadav Shoshani - người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel, các mục tiêu được phân thành nhiều nhóm như tên lửa đạn đạo, cơ sở sản xuất vũ khí, hạt nhân, cũng như các trung tâm chỉ huy - kiểm soát. Trong mỗi nhóm lại tiếp tục chia thành các mức độ gồm "thiết yếu, quan trọng và bổ sung".

"Chỉ trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ có thể hoàn tất nhiệm vụ đối với các mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong nhóm mục tiêu đã xác định. Điều đó không có nghĩa là danh sách mục tiêu đã cạn, mà là chúng tôi sẽ đạt được những mục tiêu được xếp ở mức ưu tiên cao nhất trong thời gian rất ngắn", ông Nadav Shoshani nói.

Tuy nhiên, người phát ngôn IDF không đưa ra mốc thời gian cụ thể, với lý do tình hình tác chiến có thể thay đổi.

Cuối tuần qua, lực lượng này đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào hai nhà máy thép tại Iran, trong đó có một cơ sở liên quan đến vật liệu phóng xạ, theo thông tin từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Ngoài ra, một cơ sở sản xuất nước nặng tại Arak - nơi gắn với các hoạt động sản xuất plutonium cũng bị tấn công.

Ông Shoshani cho biết IDF từng nhắm vào nhà máy sản xuất nước nặng trong cuộc tấn công hồi tháng 6 năm ngoái và tình báo đã phát hiện ra những nỗ lực khôi phục lại nhà máy.

Theo báo cáo từ Hội Chữ thập đỏ Iran, ngoài các mục tiêu quân sự, các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel cũng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và cơ sở hạ tầng, khiến ít nhất 1.900 người thiệt mạng cùng hàng trăm cơ sở y tế và trường học bị ảnh hưởng.