Lầu Năm Góc chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ ở Iran

Quỳnh Như

TPO - Lầu Năm Góc đang xây dựng các kịch bản cho khả năng triển khai chiến dịch trên bộ tại Iran, với thời gian có thể kéo dài vài tuần, tùy thuộc vào quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Washington Post.

Chuẩn bị cho giai đoạn mới của cuộc xung đột

Theo Washington Post, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho các kịch bản leo thang căng thẳng hơn ở Trung Đông. Hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ Mỹ đã được điều động tới khu vực, nhằm sẵn sàng cho một giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột nếu Nhà Trắng đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, các phương án đang được cân nhắc không phải là một cuộc tấn công toàn diện. Thay vào đó, giới chức Mỹ đề cập tới khả năng tiến hành các cuộc đột kích hạn chế, với sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị bộ binh thông thường - một hình thức can thiệp linh hoạt hơn.

Ảnh minh hoạ.

Dù ở quy mô nào, lực lượng Mỹ vẫn có thể đối mặt với nhiều rủi ro, bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa, hỏa lực từ mặt đất và các thiết bị nổ tự chế.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy (28/3), Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo: "Các thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ trên tàu USS Tripoli (LHA 7) đã đến khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ vào ngày 27/3. Chiếc tàu tấn công đổ bộ này đóng vai trò là soái hạm của Nhóm sẵn sàng đổ bộ Tripoli/Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31. Lực lượng này bao gồm khoảng 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng nhiều máy bay vận tải, máy bay chiến đấu tấn công và nhiều phương tiện đổ bộ, tác chiến khác".

Quan điểm của Nhà Trắng

Những ngày gần đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những tín hiệu trái chiều - từ những tuyên bố về mong muốn chấm dứt xung đột đến những cảnh báo về khả năng leo thang.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh, rằng các hoạt động chuẩn bị của Lầu Năm Góc nhằm mục đích mở rộng lựa chọn cho tổng thống, không đồng nghĩa với việc quyết định đã được đưa ra.

"Nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là chuẩn bị mọi thứ để tạo điều kiện tối đa cho Tổng tư lệnh. Điều đó không có nghĩa là Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định", bà Karoline Leavitt nói.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng cảnh báo, nếu Tehran không từ bỏ tham vọng hạt nhân, Mỹ sẵn sàng tiến hành các đòn tấn công quyết liệt.

Các mục tiêu và mốc thời gian dự kiến

Theo Washington Post, các phương án đang được xem xét có thể bao gồm những cuộc đột kích kéo dài tại khu vực ven biển gần eo biển Hormuz, trong đó có khả năng kiểm soát tạm thời một số hòn đảo do Iran quản lý.

Thời gian thực hiện vẫn chưa rõ ràng. Một số nguồn tin cho rằng chiến dịch có thể kéo dài "vài tuần", trong khi các đánh giá khác cho rằng thời gian có thể lên tới "vài tháng".

Phản ứng của Iran

Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật (29/3), Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ bất chấp việc công khai tham gia vào các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng Washington đang phát đi thông điệp đối thoại nhưng đồng thời xây dựng kế hoạch quân sự. Quan chức này cũng cảnh báo Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu lực lượng Mỹ triển khai trên thực địa.

"Đối phương công khai đưa ra các thông điệp đàm phán và đối thoại trong khi bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ... Quân đội của chúng tôi đang chờ đợi sự xuất hiện của binh lính Mỹ trên mặt đất", hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Ghalibaf.

WP, CNN
#Lầu Năm Góc #Iran #Chiến dịch quân sự #Tấn công trên bộ #Xung đột Trung Đông #Mỹ #Iran phản ứng

