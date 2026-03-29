Cựu Tổng thống Venezuela Maduro có bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội kể từ khi bị bắt

Minh Hạnh

TPO - Cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ngày 28/3 có bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội kể từ khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ hồi tháng 1.

image-1774787330872.jpg
Cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ Cilia Flores. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi vẫn khỏe mạnh, kiên định, thanh thản và luôn cầu nguyện”, cặp đôi cho biết trong một thông điệp được chia sẻ trên tài khoản X của ông Maduro, mặc dù không rõ ai đã đăng bài thay mặt họ.

“Chúng tôi đã nhận được những tin nhắn, email, thư từ và lời cầu nguyện của các bạn. Mỗi lời yêu thương, mỗi cử chỉ trìu mến, mỗi sự ủng hộ đều lấp đầy tâm hồn chúng tôi và củng cố tinh thần chúng tôi”.

“Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ khả năng đoàn kết của người dân Venezuela trong thời điểm khó khăn, khả năng thể hiện tình yêu thương cả trong và ngoài biên giới Venezuela”.

Ông Maduro và vợ - bà Cilia Flores - đã bị giam giữ tại một nhà tù ở Brooklyn gần ba tháng, sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ hai người tại khu nhà của họ ở Caracas.

Theo báo cáo, vợ chồng ông Maduro không được tiếp cận Internet hay báo chí. Ông chỉ được phép liên lạc qua điện thoại với gia đình và luật sư tối đa 15 phút mỗi cuộc gọi.

Con trai ông - Nicolas Maduro Guerra - cho biết cha mình vẫn khỏe mạnh, bình tĩnh và thậm chí còn tập thể dục trong tù.

Ông Maduro, người tự xưng là “tù binh chiến tranh”, đã không lên tiếng kể từ khi bị đưa ra tòa ở New York vào ngày 5/1. Ông tuyên bố vô tội đối với các cáo buộc của Mỹ.

Chiến dịch hồi tháng 1 đã lật đổ ông Maduro, người lãnh đạo Venezuela từ năm 2013. Bà Delcy Rodriguez - từng là phó tổng thống từ năm 2018 - đã lên nắm quyền thay ông Maduro.

Vào tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đang khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela, một dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa hai bên dần được cải thiện.

Straitstimes
#Nicolas Maduro #cựu Tổng thống Venezuela #Mỹ #bắt giữ #New York

Xem thêm

Cùng chuyên mục