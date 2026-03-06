Mỹ và Venezuela khôi phục quan hệ ngoại giao

TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ và Venezuela đã nhất trí thiết lập lại quan hệ ngoại giao, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa hai nước.

"Mỹ và chính quyền lâm thời Venezuela đã nhất trí thiết lập lại quan hệ ngoại giao và lãnh sự. Bước đi này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực chung của hai nước nhằm thúc đẩy ổn định, hỗ trợ phục hồi kinh tế và thúc đẩy hòa giải ở Venezuela", thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.

Theo tài liệu này, Washington và Caracas đang thực hiện một "quy trình theo từng giai đoạn" nhằm "tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi hòa bình sang một chính phủ được bầu cử dân chủ".

"Mỹ vẫn cam kết hỗ trợ người dân Venezuela và hợp tác với các đối tác trong khu vực để thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng", tuyên bố cho biết.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez (phải) và Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum phát biểu tại Cung điện Miraflores ở Caracas, Venezuela, ngày 4/3. Ảnh: Getty Images

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto xác nhận thông tin này trong một thông cáo được đăng tải trên tài khoản Telegram của bộ. Thông cáo nhấn mạnh, rằng Chính phủ Venezuela sẵn sàng cho một giai đoạn đối thoại mang tính xây dựng mới với Washington, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng chủ quyền và hợp tác giữa hai nước.

Văn bản này nêu rõ, việc nối lại quan hệ ngoại giao sẽ khuyến khích sự hiểu biết lẫn nhau và mở ra những khả năng cho các mối quan hệ tích cực và cùng có lợi, dẫn đến sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi xã hội của người dân Venezuela.

Thông báo được đưa ra sau khi Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum có chuyến thăm hai ngày tới Venezuela. Chuyến thăm chủ yếu tập trung vào lĩnh vực khai khoáng của nước này. Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright đã đến thăm Venezuela, tập trung vào tiềm năng dầu mỏ của quốc gia này. Cả hai bộ trưởng đều hướng tới việc thu hút đầu tư nước ngoài để thúc đẩy kế hoạch từng bước của chính quyền nhằm vực dậy nền kinh tế đang chìm trong khủng hoảng của Venezuela.