Pakistan đăng cai đàm phán Mỹ - Iran 'trong những ngày tới'

TPO - Pakistan chuẩn bị đăng cai các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “trong những ngày tới”, sau cuộc họp bốn bên tại thủ đô Islamabad với sự tham gia của các ngoại trưởng Pakistan, Ả-rập Xê -út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Ngoại trưởng Ai Cập - Badr Abdelatty, Ngoại trưởng Ả-rập Xê -út - Thái tử Faisal bin Farhan Al Saud, Ngoại trưởng Pakistan - Ishaq Dar, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ - Hakan Fidan gặp nhau tại Islamabad (Pakistan) hôm 29/3 để thảo luận về việc giảm leo thang căng thẳng khu vực trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp, các ngoại trưởng nhất trí rằng chiến tranh “không có lợi cho bất cứ ai mà chỉ dẫn đến chết chóc và tàn phá”. Họ bày tỏ lo ngại về “tác động tàn khốc của chiến tranh đối với sinh mạng và sinh kế” trên khắp Trung Đông.

Do đó, các bộ trưởng tin rằng đối thoại và ngoại giao là “con đường khả thi duy nhất” để ngăn ngừa xung đột và thúc đẩy hòa bình khu vực.

“Pakistan sẽ vinh dự được đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa Mỹ và Iran trong những ngày tới, nhằm giải quyết toàn diện và lâu dài cuộc xung đột đang diễn ra”, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar nói trong một tuyên bố, khi kết thúc vòng tham vấn bốn bên tại Islamabad hôm 29/3.

Ngoại trưởng Dar cũng cho biết, ông đã thông báo với những người đồng cấp về triển vọng của các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Iran tại Islamabad. Các ngoại trưởng Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã bày tỏ “sự ủng hộ hoàn toàn” đối với sáng kiến ​​này. Tương tự, cả Iran và Mỹ “đều bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng hoàn toàn vào những nỗ lực của Pakistan” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán.

Từ trái sang: Ngoại trưởng Ai Cập, Ngoại trưởng Ả-rập Xê-út, Ngoại trưởng Pakistan, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AP)

Kết thúc cuộc họp, ông Dar đã điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Cả hai đều ủng hộ sáng kiến ​​của Pakistan.

Tuần trước, hai quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với CNN, rằng Washington đang nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp tại Pakistan để thảo luận về giải pháp chấm dứt chiến tranh với Iran.

Mỹ và Iran chưa bình luận về cuộc họp mới nhất ở Pakistan.