Tướng quân đội Mỹ - Israel gặp nhau, Iran gửi cảnh báo đanh thép

TPO - Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã gặp Trung tướng Eyal Zamir - Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và các tướng lĩnh cấp cao khác tại Israel, một nguồn thạo tin tiết lộ với CNN.

Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (phải) gặp Trung tướng Eyal Zamir - Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (trái) hồi tháng 1. (Ảnh: IDF)

Theo các nguồn tin, cuộc gặp tập trung vào chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel ở Iran, cũng như những nỗ lực nhằm ngăn chặn việc sản xuất vũ khí của Iran.

Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi người phát ngôn IDF - Effie Defrin - cho biết, Israel chỉ còn “vài ngày” nữa là kết thúc chiến dịch nhắm vào tất cả các tài sản “quan trọng” của ngành công nghiệp quốc phòng Iran.

Trong khi đó, một quan chức an ninh cấp cao của Iran nói với CNN, rằng Tehran sẽ quyết định khi nào chiến tranh kết thúc.

Quan chức này cho biết, những ước tính trước đó của Mỹ rằng chiến tranh sẽ chỉ kéo dài vài tuần là không thực tế, vì Tehran sẵn sàng duy trì các hoạt động tấn công đến khi nào cần thiết.

“Đây là cuộc chiến của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không ngừng phòng thủ cho đến khi dạy cho Mỹ và Iran một bài học lịch sử”, quan chức Iran nói với CNN.

Cũng theo nguồn tin này, kho tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động lâu dài. Cùng lúc đó, Iran đang tăng cường phòng không bằng cách cập nhật các mô hình triển khai, giám sát các hành lang mà máy bay chiến đấu sử dụng để xâm nhập không phận Iran, và đưa vào sử dụng các thiết bị mới để áp đặt “những điều kiện khắc nghiệt” lên đối thủ.

Phát biểu ngày 29/3, người phát ngôn bộ chỉ huy quân sự chung của Iran - Ebrahim Zolfaghari - cho biết, Tehran sẽ "bắt đầu ném bom" khu nhà riêng của các quan chức Mỹ và Israel ở Trung Đông, gọi đó là các mục tiêu hợp pháp "để đáp trả các cuộc tấn công của đối phương vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Iran".