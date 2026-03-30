Tổng thống Trump: Iran chấp nhận ‘phần lớn’ kế hoạch 15 điểm của Mỹ

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã chấp nhận "phần lớn" kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời thể hiện thiện chí thông qua các cam kết về dầu mỏ, trong bối cảnh hai bên đang đẩy mạnh các kênh tiếp xúc.

Iran nghiêng về chấp nhận kế hoạch 15 điểm

Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật (29/3) cho biết Iran đã đồng ý với hầu hết các nội dung trong danh sách 15 yêu cầu do Washington đưa ra, thông qua bên trung gian là Pakistan, nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Trả lời câu hỏi của báo giới rằng liệu Iran có phản hồi về những điểm đó hay không, Tổng thống Trump nói: "Họ đã nêu ra hầu hết các điểm. Tại sao họ lại không làm vậy?".

Ông khẳng định Iran về cơ bản đã đồng thuận với các đề xuất của Mỹ, đồng thời cho biết Washington có thể bổ sung thêm một số yêu cầu trong thời gian tới.

"Họ đồng ý với kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi đã yêu cầu 15 điểm, và chúng tôi sẽ yêu cầu thêm một vài điểm nữa", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Tuần trước, Tehran đã không ngay lập tức chấp nhận kế hoạch 15 điểm. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó đã thừa nhận các thông điệp đã được trao đổi thông qua các trung gian nhưng bày tỏ sự hoài nghi về lập trường của Washington.

Ông Trump cũng tiết lộ Iran đã cung cấp cho Mỹ lượng dầu sẽ được vận chuyển vào ngày mai (31/3) để thể hiện thiện chí. Theo lãnh đạo Nhà Trắng, "món quà" mà ông từng đề cập thực chất là việc Iran để khoảng 10 tàu chở dầu cỡ lớn lưu thông, như một tín hiệu cho thấy họ nghiêm túc trong đàm phán.

"Và hôm nay họ lại tặng chúng tôi một món quà khác. Họ tặng chúng tôi 20 tàu chở dầu, bắt đầu được vận chuyển từ ngày mai... Chúng tôi đang có những cuộc gặp gỡ rất tốt, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, và tôi nghĩ chúng tôi đang đạt được nhiều điểm rất quan trọng", ông Trump tiếp tục.

Theo các thông tin trước đó, kế hoạch 15 điểm của Mỹ bao gồm các điều khoản như: Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, bàn giao lượng uranium làm giàu cao, hạn chế năng lực phòng thủ, chấm dứt hoạt động của các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và mở lại eo biển Hormuz.

Mỹ cân nhắc kiểm soát đảo Kharg, gia tăng sức ép chiến lược

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông vẫn đang cân nhắc khả năng kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chiến lược của Iran tại Vịnh Ba Tư.

"Có thể chúng ta sẽ kiểm soát đảo Kharg, cũng có thể không. Chúng ta có nhiều lựa chọn", ông nói, đồng thời để ngỏ khả năng lực lượng Mỹ sẽ hiện diện tại đây trong thời gian dài.

Ảnh vệ tinh chụp một trạm trung chuyển dầu tại đảo Kharg, Iran, ngày 25/2. Ảnh: Reuters

Đảo Kharg hiện đảm nhiệm khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran, giữ vai trò then chốt đối với nền kinh tế nước này. Trước đó, ngày 13/3, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích vào khu vực này, với khoảng 90 mục tiêu bị tấn công, bao gồm các cơ sở quân sự và hạ tầng liên quan.

Theo các nguồn tin, Washington đã xây dựng nhiều kịch bản, từ kiểm soát đảo Kharg đến tiến hành không kích quy mô lớn nhằm phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây. Một số quan chức Mỹ tin rằng nếu kiểm soát được đảo này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có thể chịu tổn thất nghiêm trọng, qua đó tạo bước ngoặt cho việc kết thúc xung đột.

Về phía Iran, các nguồn tin tình báo cho biết nước này đã tăng cường phòng thủ tại Kharg trong những tuần gần đây, triển khai thêm binh lực và hệ thống phòng không nhằm chuẩn bị cho kịch bản đối đầu có thể xảy ra.