Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Iran xác nhận Tư lệnh hải quân Alireza Tangsiri thiệt mạng

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm thứ Hai xác nhận Tư lệnh Hải quân, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, đã tử vong do vết thương nặng sau khi tham gia củng cố các vị trí phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang.

Trong một tuyên bố được phát đi hôm thứ Hai (30/3), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bày tỏ lòng kính trọng đối với Chuẩn đô đốc Tangsiri, đồng thời cho biết ông là một chỉ huy tận tụy, có nhiều thập kỷ hoạt động trong lực lượng.

Theo IRGC, ông bị thương trong các hoạt động liên quan đến việc tăng cường lá chắn phòng thủ của Iran dọc theo các hòn đảo và khu vực ven biển - những nơi được cho là mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía đối phương.

Tư lệnh Hải quân, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nhấn mạnh: "Người dân Iran đã quen với những sự hy sinh anh dũng như vậy và hiểu rằng một mặt trận không hề chùn bước ngay cả khi các nhà lãnh đạo qua đời".

Thông cáo cho biết thêm, dù mất đi một chỉ huy cấp cao, các lực lượng IRGC vẫn tiếp tục các hoạt động tác chiến, các đơn vị hải quân vẫn duy trì quyền kiểm soát quyết định, đặc biệt là tại khu vực eo biển Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, "mỗi chiến binh đều là một Tangsiri", ám chỉ sự tiếp nối tinh thần chiến đấu trong toàn lực lượng, đồng thời nhấn mạnh những ngày tháng tới đối phương sẽ chứng kiến ​​những diễn biến đáng chú ý hơn nữa.

Trước đó, ngày 26/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz, xác nhận lực lượng nước này vừa tiêu diệt chỉ huy Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran Alireza Tangsiri trong một chiến dịch. Song không cung cấp thêm chi tiết.

Tasnim
Xem thêm

Cùng chuyên mục