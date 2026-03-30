Iran xác nhận Tư lệnh hải quân Alireza Tangsiri thiệt mạng

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm thứ Hai xác nhận Tư lệnh Hải quân, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, đã tử vong do vết thương nặng sau khi tham gia củng cố các vị trí phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang.

Trong một tuyên bố được phát đi hôm thứ Hai (30/3), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bày tỏ lòng kính trọng đối với Chuẩn đô đốc Tangsiri, đồng thời cho biết ông là một chỉ huy tận tụy, có nhiều thập kỷ hoạt động trong lực lượng.

Theo IRGC, ông bị thương trong các hoạt động liên quan đến việc tăng cường lá chắn phòng thủ của Iran dọc theo các hòn đảo và khu vực ven biển - những nơi được cho là mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía đối phương.

Tư lệnh Hải quân, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nhấn mạnh: "Người dân Iran đã quen với những sự hy sinh anh dũng như vậy và hiểu rằng một mặt trận không hề chùn bước ngay cả khi các nhà lãnh đạo qua đời".

Thông cáo cho biết thêm, dù mất đi một chỉ huy cấp cao, các lực lượng IRGC vẫn tiếp tục các hoạt động tác chiến, các đơn vị hải quân vẫn duy trì quyền kiểm soát quyết định, đặc biệt là tại khu vực eo biển Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, "mỗi chiến binh đều là một Tangsiri", ám chỉ sự tiếp nối tinh thần chiến đấu trong toàn lực lượng, đồng thời nhấn mạnh những ngày tháng tới đối phương sẽ chứng kiến ​​những diễn biến đáng chú ý hơn nữa.