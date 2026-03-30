Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Iran dọa tấn công vị trí của các quan chức Mỹ và Israel trong khu vực

Quỳnh Như

TPO - Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya cảnh báo các cơ sở lưu trú của chỉ huy, quan chức quân sự Mỹ và Israel trong khu vực có thể trở thành "mục tiêu hợp pháp".

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya, Trung tá Ebrahim Zolfaqari, trong một tuyên bố cho biết, lực lượng vũ trang Iran sẽ nhắm mục tiêu vào nơi ở của chỉ huy cùng các quan chức quân sự Mỹ và Israel trong khu vực, đáp trả các cuộc tấn công mà Iran cáo buộc là nhằm vào khu dân cư.

trung-ta.jpg
Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya, Trung tá Ebrahim Zolfaqari.

Cảnh báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào của Mỹ nhằm vào Iran sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tehran khẳng định lực lượng nước này đã chuẩn bị từ lâu cho kịch bản xung đột trực tiếp và sẵn sàng đáp trả khi cần thiết.

Theo ông Zolfaqari, mọi hành động gây hấn đều có thể phải đối mặt với nguy cơ bị "vô hiệu hoá hoặc tổn thất nặng nề". Ông cũng sử dụng những cảnh báo cứng rắn để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của kịch bản xung đột leo thang.

Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ có mặt ở Trung Đông

Theo tờ New York Times, số lượng binh sĩ Mỹ tại Trung Đông hiện đã vượt quá 50.000 người, tăng đáng kể so với mức thông thường khoảng 40.000 quân đồn trú tại các căn cứ và tàu chiến trong khu vực như Ả Rập Xê Út, Bahrain, Iraq, Syria, Jordan, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kuwait.

Một quan chức quân đội Mỹ cho biết sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran. Tuy nhiên, con số trên không bao gồm khoảng 4.500 thủy thủ trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford, vốn đã rời khu vực vào ngày 23/3 và đang di chuyển qua Địa Trung Hải.

Trước đó, Lầu Năm Góc cũng đã điều động khoảng 2.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông nhằm tăng cường các phương án quân sự. Dù vị trí cụ thể không được công bố, các nguồn tin cho biết lực lượng này có thể hoạt động trong phạm vi tác chiến của Iran, bao gồm các kịch bản như kiểm soát đảo Kharg hoặc tham gia chiến dịch trên bộ cùng Thủy quân lục chiến.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự nhận định rằng, ngay cả với hơn 50.000 binh sĩ, phần lớn trong số đó triển khai trên biển, lực lượng Mỹ vẫn khó có thể tiến hành một chiến dịch trên bộ quy mô lớn.

Press TV
Xem thêm

Cùng chuyên mục