Tổng thống Mỹ Trump ra tối hậu thư cho Iran

TPO - Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (30/3) tuyên bố, Mỹ sẽ phá huỷ hoàn toàn các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại ngay lập tức và một thỏa thuận hòa bình không được đạt được "trong thời gian ngắn".

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ đang đạt tiến bộ đáng kể trong các nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận, song cảnh báo khả năng đàm phán thất bại vẫn rất cao.

"Mỹ đang thảo luận nghiêm túc với một chính quyền mới, và hợp lý hơn, để chấm dứt các hoạt động quân sự ở Iran. Đã có những tiến bộ đáng kể, nhưng nếu vì bất kỳ lý do gì mà một thỏa thuận không sớm đạt được, điều mà rất có thể sẽ xảy ra, và nếu eo biển Hormuz không ngay lập tức được 'mở cửa', chúng tôi sẽ kết thúc sự hiện diện của mình ở Iran bằng cách phá hủy hoàn toàn tất cả các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg (và có thể cả các nhà máy khử muối), những nơi mà chúng tôi chưa đụng đến", ông viết trên Truth Social. Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những phát biểu được ông Trump đưa ra khi xung đột giữa Mỹ và Iran bước sang tuần thứ năm và chính quyền Tổng thống Trump được cho là đang cân nhắc khả năng triển khai lực lượng bộ binh nhằm kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran.

Phía Iran chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng danh sách 15 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột là "mang tính áp đặt, phi thực tế và vô lý", trái ngược với nhận định của ông Trump, rằng Tehran đã đồng thuận với phần lớn các điều khoản. Ông Baghaei cũng khẳng định Iran không tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ, mọi thông điệp đều thông qua trung gian.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2. Tehran sau đó đã đáp trả bằng việc nhắm mục tiêu vào các tàu di chuyển qua khu vực, khiến tình hình an ninh hàng hải tiếp tục leo thang.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Iran trong 10 ngày, ấn định hạn chót mới là ngày 6/4.