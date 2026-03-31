Số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đang tăng lên

TPO - Số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đang có dấu hiệu tăng lên, song vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng phát.

Theo CNN, cuối tuần qua, Pakistan thông báo Iran đã cho phép thêm 20 tàu mang cờ nước này đi qua tuyến hàng hải chiến lược, với tần suất khoảng hai tàu mỗi ngày.

"Chính phủ Iran đã đồng ý cho phép thêm 20 tàu mang cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, mỗi ngày sẽ có hai tàu đi qua eo biển này. Đây là một động thái đáng hoan nghênh và mang tính xây dựng từ phía Iran và đáng được trân trọng. Đây cũng là tín hiệu về hòa bình và sẽ giúp mang lại sự ổn định trong khu vực", Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar viết trên mạng xã hội X hôm 29/3.

Ngoài ra, theo dịch vụ theo dõi tàu biển Marine Traffic, hai tàu container lớn của Trung Quốc đã vượt qua eo biển vào thứ Hai (30/3) và hiện đang hướng đến cảng Klang ở Malaysia.

Tuần trước, Marine Traffic cho biết một số tàu đã có thể đi vào Ấn Độ Dương sau khi di chuyển sát bờ biển Iran.

Theo đánh giá của MarineTraffic, Iran dường như đang theo đuổi một chiến lược có tính toán tại eo biển Hormuz, trong đó việc cho phép tàu thuyền qua lại có chọn lọc được sử dụng như một tín hiệu chiến lược, thay vì gây gián đoạn hoàn toàn hoạt động hàng hải.

Trong số các tàu được ghi nhận cuối tuần qua có hai tàu lớn của Ấn Độ chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - mặt hàng đang thiếu hụt tại quốc gia này. Việc các tàu này được phép đi qua là kết quả của thỏa thuận đạt được giữa Iran và Ấn Độ cách đây hai tuần.

Tehran tiếp tục khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở đối với các tàu không thuộc sở hữu của các quốc gia liên minh với Mỹ hoặc Israel.

Trước đó vào ngày 28/3, Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo ngoại trưởng 4 nước (gồm Pakistan, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập) sẽ tiến hành các cuộc thảo luận chuyên sâu nhằm tìm giải pháp giảm leo thang căng thẳng trong khu vực.