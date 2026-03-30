Giá dầu thế giới tăng vọt, vàng tiếp tục giảm

TPO - Thị trường toàn cầu mở đầu tuần mới trong trạng thái bất ổn khi giá năng lượng tăng vọt và căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, kéo theo những tác động dây chuyền lên chứng khoán, tiền tệ và kim loại quý.

Trong phiên giao dịch hôm nay (30/3), giá dầu Brent vượt mốc 115 USD/thùng ngay khi mở cửa. Tính chung trong tháng 3, giá dầu đã tăng khoảng 59%, mức tăng theo tháng mạnh nhất từng ghi nhận, thậm chí vượt cả giai đoạn Iraq xâm lược Kuwait năm 1990.

Diễn biến địa chính trị vẫn là yếu tố chi phối chính. Pakistan đang nỗ lực tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình, song phía Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu tham gia. Trong khi đó, các cuộc tấn công tiếp diễn trên khắp vùng Vịnh, lan rộng xuống phía nam khi lực lượng Houthi tại Yemen phát động các đợt tấn công nhằm vào Israel.

Tình hình đáng lo ngại khi lực lượng này có thể tìm cách hạn chế hoạt động vận chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb, một trong những tuyến hàng hải chiến lược của thương mại dầu mỏ Trung Đông, bên cạnh eo biển Hormuz.

Liên quan đến Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý cho thêm 20 tàu lớn, nhiều khả năng là tàu chở dầu, đi qua như một sự nhượng bộ. Tuy nhiên, ông cũng ngụ ý rằng Iran đang kiểm soát thực tế tuyến đường này.

Tình hình bất ổn ở Trung Đông tác động mạnh lên giá dầu mỏ, vàng.

Đáng chú ý, ông Trump tuyên bố muốn “chiếm lấy dầu mỏ của Iran” và không loại trừ khả năng sử dụng lực lượng Mỹ để kiểm soát đảo Kharg - cảng xuất khẩu dầu chủ chốt của Tehran tại Vịnh Ba Tư.

Những yếu tố này cho thấy xung đột có nguy cơ kéo dài, với rủi ro leo thang vẫn chiếm ưu thế, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và trì hoãn quá trình bình thường hóa, kể cả khi các tuyến hàng hải được mở lại. Đây cũng là lý do khiến giá dầu Brent kỳ hạn tháng 7 vẫn trên 100 USD/thùng, còn hợp đồng tháng 12 ở mức khoảng 85 USD/thùng.

Ở thị trường kim loại quý, giá vàng giữ ổn định trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 4.488,46 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng giảm 0,1%, xuống 4.518,30 USD/ounce.

Đồng USD suy yếu khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Tuy nhiên, đà tăng của giá năng lượng và lo ngại lạm phát lại làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Ông Nicholas Frappell - Giám đốc toàn cầu về thị trường tổ chức tại ABC Refinery - cho biết diễn biến giá vàng tuần trước cho thấy phản ứng trước tình trạng bán quá mức và khả năng đảo chiều xu hướng giảm. Ông nhấn mạnh cần theo dõi thêm diễn biến trong tuần này để xác nhận xu hướng, trong bối cảnh dòng tin tức thay đổi nhanh chóng khiến thị trường dễ biến động.

Áp lực lớn lên vàng đến từ sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất. Giá dầu Brent tăng gần 60% trong tháng 3 làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Các nhà giao dịch giảm kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, trái ngược với dự báo trước đó về hai lần hạ lãi suất trước khi xung đột bùng phát.

Dù lạm phát thường thúc đẩy vai trò trú ẩn của vàng, môi trường lãi suất cao lại gây áp lực lên kim loại không sinh lời này.

Tính chung trong tháng, giá vàng đã giảm hơn 15%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2008. Đồng USD tăng hơn 2% kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu ngày 28/2. Nguyên nhân vĩ mô lớn hơn nằm ở sự thay đổi mạnh trong kỳ vọng lãi suất.

Giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 69,91 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 2,7% lên 1.911,05 USD/ounce, trong khi palladium tăng 2,9% lên 1.416,60 USD/ounce.