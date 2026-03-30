Nâng cấp hạ tầng CNTT doanh nghiệp với giải pháp từ Máy Chủ Việt

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây bùng nổ, việc lựa chọn một đơn vị cung cấp hạ tầng CNTT không chỉ đơn thuần là mua sắm thiết bị, mà là tìm kiếm một đối tác đồng hành bền vững. Máy Chủ Việt, với vị thế là đối tác chính thức của HPE và Elite, đang khẳng định nỗ lực tiên phong trong việc góp sức hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số tại Việt Nam.

Việc Máy Chủ Việt đạt chứng nhận HPE Silver Partner FY25 là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn và quy trình dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sự kết hợp chặt chẽ giữa HPE, nhà phân phối Elite và Máy Chủ Việt tạo nên một chuỗi cung ứng vững chắc, đảm bảo mọi thiết bị đến tay khách hàng đều là hàng chính hãng, đầy đủ chứng từ CO/CQ và được hưởng chính sách bảo hành toàn cầu.

Hiểu rõ hạ tầng CNTT là nền tảng quyết định hiệu quả vận hành và khả năng cạnh tranh, Máy Chủ Việt luôn tiên phong đưa những công nghệ mới nhất về thị trường Việt Nam. Điển hình là dòng máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 - "cỗ máy chủ lực" được thiết kế cho các công việc khắt khe nhất như AI, phân tích dữ liệu và ảo hóa quy mô lớn.

Sức mạnh của HPE ProLiant DL380 Gen11

Điểm vượt trội của DL380 Gen11 nằm ở sự kết hợp giữa bộ vi xử lý Intel Xeon Scalable thế hệ thứ 4 và thứ 5 cùng bộ nhớ DDR5 băng thông cao. Việc tích hợp chuẩn kết nối PCIe Gen5 giúp tăng tốc độ truyền tải dữ liệu và giảm thiểu độ trễ, cho phép doanh nghiệp khai thác tối đa hiệu suất của các thiết bị lưu trữ và card mở rộng thế hệ mới. Với khả năng hỗ trợ đa dạng khung ổ đĩa từ SFF, LFF đến NVMe và EDSFF, hệ thống có thể mở rộng dung lượng nội bộ lên đến hàng trăm TB, đáp ứng hoàn hảo cho các ứng dụng phân tích dữ liệu lớn và ảo hóa quy mô lớn.

Trong môi trường số đầy biến động, bảo mật không còn là lớp bảo vệ bổ sung mà phải được tích hợp từ gốc. Máy chủ HPE ProLiant Gen11 thiết lập một chuẩn mực mới với kiến trúc Silicon Root of Trust. Công nghệ này nhúng dấu vân tay bảo mật trực tiếp vào chipset, cho phép hệ thống kiểm tra tính toàn vẹn của firmware ngay khi khởi động. Nếu phát hiện bất kỳ sự xâm nhập trái phép nào, máy chủ có khả năng tự động khôi phục về trạng thái an toàn, xây dựng một "Chuỗi tin cậy" (Chain of Trust) xuyên suốt vòng đời thiết bị.

Với thiết kế dạng tháp (Tower), ML350 Gen11 cho phép triển khai tại các không gian không có phòng máy chuyên biệt nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng tương đương các hệ thống Rack truyền thống. Đặc biệt, dòng máy này sở hữu khả năng "lớn lên cùng doanh nghiệp" nhờ khả năng chuyển đổi linh hoạt từ dạng tháp sang dạng giá đỡ (Rack) khi nhu cầu mở rộng quy mô tăng cao. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lộ trình đầu tư, tránh lãng phí ngân sách trong giai đoạn đầu phát triển.

Hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện từ Máy Chủ Việt

Với triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, Máy Chủ Việt cung cấp một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện:

● Tư vấn chuyên sâu: Đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản từ HPE sẽ tư vấn các gói cấu hình sát với nhu cầu thực tế, giúp doanh nghiệp tránh lãng phí tài nguyên và tối ưu hóa ngân sách đầu tư.

● Hỗ trợ kỹ thuật 24/7: Cam kết đồng hành cùng hệ thống của khách hàng thông qua dịch vụ hỗ trợ cài đặt, cấu hình RAID và xử lý sự cố xuyên suốt quá trình vận hành.

● Sẵn sàng về nguồn hàng: Nhờ mối quan hệ đối tác chiến lược với HPE và Elite, Máy Chủ Việt luôn đảm bảo nguồn hàng ổn định, giúp rút ngắn thời gian triển khai và nhanh chóng bắt nhịp với các dự án công nghệ lớn của doanh nghiệp.

Việc chủ động nâng cấp hạ tầng máy chủ từ sớm không chỉ là bài toán công nghệ mà còn là chiến lược phòng ngừa rủi ro an ninh và tối ưu hóa năng suất lao động trong dài hạn. Với sự hỗ trợ từ Máy Chủ Việt, Elite và HPE, các doanh nghiệp có thể yên tâm xây dựng một nền tảng IT vững chắc, an toàn và sẵn sàng cho mọi bước tiến trong tương lai.