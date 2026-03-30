Giá vàng giảm đồng loạt

TPO - Lúc 9h sáng nay (30/3), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,4 - 171,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng; giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc như Tập đoàn Doji, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý… đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mức 171,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu niêm yết 168,4 - 171,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 168,2 - 171,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước giảm mạnh.

Vào lúc 7h, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.433 USD/ounce, giảm 62 USD so với sáng qua.

Một số chuyên gia cảnh báo, diễn biến xung đột Iran, biến động của đồng USD sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, giá vàng vẫn có xu hướng tăng trở lại.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch, giá vàng trong nước giữ nguyên so với sáng qua. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng không đổi. Theo đó, vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu, Doji bằng giá vàng miếng SJC 172,8 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn Phú Quý, SJC cùng 172,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Sáng nay, giá bạc thế giới cũng giảm về mốc 67 USD/ounce. Trước khi mở cửa giao dịch sáng nay, giá bạc thỏi Phú Quý ở mức 72 triệu đồng/kg; bạc Ancarat 71 triệu đồng/kg...

Trên thị trường tiền tệ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 25.100 đồng/USD.

Với biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.844 - 26.355 đồng/USD.

Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.105 - 26.355 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 27.102 - 27.222 đồng/USD.