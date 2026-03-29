Liên danh Đức Long Gia Lai và Alpha Seven có gói đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Hội nghị xúc tiến đầu tư Gia Lai 2026 ghi nhận nhiều dự án lớn, trong đó có liên danh Tập đoàn Đức Long Gia Lai và Tập đoàn Alpha Seven đã được UBND tỉnh Gia Lai trao biên bản về đầu tư với tổng số vốn gần 15.000 tỷ đồng.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai tổ chức ở phường Quy Nhơn, Gia Lai đang khẳng định vị thế là tâm điểm thu hút dòng vốn mới, cực kỳ ấn tượng, với tổng giá trị chứng nhận đầu tư đạt khoảng 10 tỷ USD và danh mục biên bản ghi nhớ (MOU) lên tới 25 tỷ USD, tổng cộng 35 tỷ USD.

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có ông: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách - Chiến lược Trung ương; Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Gia Lai, dự hội nghị có các ông: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến đầu tư và hơn 1.000 đại biểu là doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến đầu tư lên đến 850.000 tỷ đồng. Trong đó, có 144 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 230.000 tỷ đồng và 129 dự án ký kết MOU với tổng vốn dự kiến hơn 620.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, dịp này có liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (trụ sở tại phường Pleiku) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (doanh nghiệp có nguồn gốc từ Gia Lai) đã được UBND tỉnh trao 4 biên bản về gói đầu tư với tổng số vốn gần 15.000 tỷ đồng.

Việc một tập đoàn hình thành, xây dựng và trưởng thành ngay tại mảnh đất Gia Lai như Đức Long Gia Lai đứng ra đảm nhận vai trò chủ chốt trong các dự án "khủng" đã khẳng định vị thế của doanh nghiệp bản địa. Đây không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà còn là sự tri ân và khát vọng đóng góp cho quê hương của những doanh nhân gắn bó máu thịt với đất đỏ bazan.

Theo biên bản ghi nhớ, liên danh do Đức Long Gia Lai làm đại diện sẽ triển khai 4 dự án chiến lược, tập trung mạnh mẽ vào việc nâng cấp hạ tầng giao thông và thay đổi diện mạo đô thị, dịch vụ tại khu vực phía Tây tỉnh:

Siêu dự án cao tốc Pleiku – Lệ Thanh (12.500 tỷ đồng)

Đây là dự án quan trọng nhất, mang tính động lực cho cả vùng. Tuyến cao tốc dài 52,1 km với quy mô 4 làn xe, vận tốc 100 km/h, nối liền điểm cuối cao tốc Quy Nhơn – Pleiku (phường Hội Phú) đến cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (giáp Campuchia). Dự án thực hiện theo hình thức Đối tác công tư (PPP) với thời gian thi công dự kiến 3 năm (2026 – 2029). Khi hoàn thành, trục hành lang Đông – Tây này sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển, thúc đẩy giao thương quốc tế với Campuchia và các nước tiểu vùng sông Mê Kông.

UBND tỉnh trao 4 biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng số vốn gần 15.000 tỷ đồng cho dự án khu biệt thự, dịch vụ thương mại, khách sạn, vui chơi giải trí và xây dựng đường bộ cao tốc cho Tập đoàn Đức Long.

Tổ hợp đô thị và dịch vụ đẳng cấp

Bên cạnh hạ tầng giao thông, liên danh này còn nhắm vào phân khúc bất động sản cao cấp và dịch vụ hiện đại ngay tại "đất vàng" khu vực trung tâm TP. Pleiku (cũ):

Dự án Khu biệt thự liền kề, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh và vui chơi giải trí, tại 02 Đặng Trần Côn và 152A Lý Nam Đế (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), tổng diện tích khoảng 37.000m2. Mục tiêu: Xây dựng và phát triển khu đô thị đồng bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm biệt thự liền kề, thương mại dịch vụ và hệ thống công viên, vui chơi giải trí hiện đại. Qua đó tạo không gian sống chất lượng cao, tiện nghi, hài hòa với môi trường và đáp ứng nhu cầu an cư – kinh doanh – giải trí. Tổng vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng. Thời gian đầu tư từ 2026 – 2028.

Dự án Khu liên hợp khách sạn, thương mại dịch vụ; vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao; hội nghị, hội thảo và tổ chức sự kiện, triển lãm đạt chuẩn quốc tế; tại Khu liên cơ, Trung tâm TDTT (Nhà thi đấu TDTT Pleiku), Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (cũ), đường Trần Hưng Đạo, phường Pleiku. Địa điểm tại khu vực đất số 11 Trần Hưng Đạo, 17 Trần Hưng Đạo, 01 Nguyễn Du, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tổng diện tích khoảng 20.800m2. Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng, thời gian đầu tư 2026-2030.

Dự án shophouse, thương mại dịch vụ và các lĩnh vực khác, tại Khu Nhà khách Tỉnh ủy (cũ) tại 20 Lê Hồng Phong, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, diện tích khoảng 4.300m2, tổng vốn đầu tư dự kiến 600 tỷ đồng, thời gian đầu tư từ năm 2026-2029. Mục tiêu: Xây dựng khu shophouse kết hợp thương mại dịch vụ đa ngành tại tỉnh Gia Lai, tạo không gian kinh doanh linh hoạt gắn với nhu cầu sinh hoạt. Qua đó gia tăng giá trị bất động sản, thúc đẩy hoạt động kinh tế và hình thành khu vực thương mại sôi động.

Chia sẻ bên lề hội nghị, ông Bùi Pháp – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai, xúc động cho biết, bản thân cũng như Tập đoàn Đức Long Gia Lai sinh ra từ đất mẹ Gia Lai, lớn lên từ những nhịp thở của vùng cao nguyên này. Nhiều năm qua, ông khát khao được làm điều gì đó để kiến thiết quê hương. Việc được tỉnh tin tưởng trao các dự án với tổng vốn gần 15.000 tỷ đồng hôm nay là một vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Bởi vậy, người đứng đầu Tập đoàn Đức Long cho biết, sẽ cùng đối tác Alpha Seven – vốn cũng là những người con của Gia Lai – cam kết sẽ dồn toàn lực, bằng cả nguồn lực tài chính và tâm huyết của người bản địa, để hoàn thành các dự án đúng tiến độ, đặc biệt là tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh, tạo ra bước phát triển mới cho kinh tế phía Tây tỉnh nhà.