BIDV đồng hành cùng Giải Tiền Phong Marathon 2026: Lan tỏa tinh thần sống khỏe, kết nối cộng đồng

Trong không khí sôi động của Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026, BIDV tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị đồng hành tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe và kết nối cộng đồng.

Là một trong những giải chạy uy tín, thu hút đông đảo vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trên cả nước, Giải Tiền Phong Marathon 2026 không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp chung tay vì một xã hội năng động, khỏe mạnh. Việc đồng hành cùng giải đấu thể hiện cam kết của BIDV trong việc gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, hướng tới phát triển bền vững.

Đặc biệt, giải năm nay ghi nhận sự tham gia của rất nhiều BIDV Runner đến từ các đơn vị trên toàn hệ thống, tạo nên hình ảnh đẹp về một tập thể đoàn kết, năng động và giàu tinh thần thể thao. Những bước chạy bền bỉ của các BIDV Runner không chỉ thể hiện ý chí, bản lĩnh mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa rèn luyện sức khỏe trong toàn hệ thống.

Tại sự kiện, BIDV mang đến không gian trải nghiệm hiện đại, trẻ trung với gian hàng được thiết kế nổi bật, thu hút đông đảo vận động viên và người tham dự. Đây không chỉ là điểm dừng chân lý tưởng để nghỉ ngơi, check-in mà còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn.

Khách tham quan khi ghé thăm gian hàng BIDV có cơ hội tham gia các mini game thú vị, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số tiện ích, đồng thời nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Không khí sôi động, thân thiện tại gian hàng đã góp phần tạo nên điểm nhấn đặc biệt, gia tăng trải nghiệm cho người tham dự giải chạy.

Thông qua các hoạt động tại Giải Tiền Phong Marathon 2026, BIDV không chỉ tiếp sức cho từng bước chạy mà còn góp phần lan tỏa thông điệp sống tích cực, khuyến khích cộng đồng duy trì lối sống lành mạnh, năng động.

Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục tham gia và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy các giá trị tốt đẹp cho xã hội, vì cộng đồng phát triển bền vững.