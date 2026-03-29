Người mua vàng lỗ nặng

TPO - Sáng nay (29/3), giá vàng trong nước ở mức gần 173 triệu đồng/lượng. So với giá đỉnh cách đây 2 tháng, giá vàng giảm hơn 18 triệu đồng/lượng. Theo đó, người mua vàng từ vùng giá đỉnh lỗ “kép” lên đến hơn 21 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Tuy nhiên, so với cách đây 2 tháng, giá vàng miếng SJC ở vùng đỉnh (191,3 triệu đồng/lượng), giá vàng đã giảm 18,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, nếu bán ra hôm nay, nhà đầu tư bị lỗ 21,5 triệu đồng/lượng do chênh lệch giá mua vào - bán ra cao.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh từ vùng đỉnh.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh từ vùng đỉnh khiến người mua vàng lỗ nặng. Hiện, giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu, Doji bằng giá vàng miếng SJC 172,8 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn Phú Quý, SJC cùng 172,6 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, so với vùng đỉnh cách đây 2 tháng, người mua vàng nhẫn cũng lỗ 20-21 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Hiện, giá vàng thế giới ở mức ở mức 4.495 USD/ounce, giảm gần 1.000 USD từ vùng đỉnh gần 6.000 USD/ounce vào cuối tháng 1 vừa qua.

Giá bạc cũng giảm mạnh từ vùng đỉnh. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý ở mức 72 triệu đồng/kg, giảm 48 triệu đồng/kg từ vùng đỉnh; bạc Ancarat 71 triệu đồng/kg... Sáng nay, giá bạc thế giới ở mức 69 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 25.100 đồng/USD.

Với biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.844 - 26.355 đồng/USD.

Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.105 - 26.355 đồng/USD (mua - bán).Trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 27.102 - 27.222 đồng/USD.