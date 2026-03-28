Thu nhập 28 triệu đồng/tháng có phải đóng thuế không?

Việt Linh
TPO - Theo đề xuất mới của Bộ Tài chính về giảm trừ chi phí y tế và giáo dục, người có thu nhập 28 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc và phát sinh đầy đủ các khoản chi này sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, theo dự thảo nghị định, người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc. Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án:

Phương án 1: Quy định tối đa 20 triệu đồng/năm đối với chi phí khám chữa bệnh và 21 triệu đồng/năm đối với chi phí giáo dục - đào tạo. Mức này được đưa ra căn cứ vào mức chi tiêu bình quân y tế, giáo dục - đào tạo được cung cấp đến thời điểm 2026.

Phương án 2: Nâng các mức này lên lần lượt 23 triệu đồng/năm và 24 triệu đồng/năm. Mức này đã được tính đến dự trù cho các năm tiếp theo, đảm bảo với thông lệ quốc tế.

Theo đề xuất mới, người dân được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Để được giảm trừ các khoản chi này, người nộp thuế phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Riêng đối với chi phí y tế, cần có thêm bảng kê chi phí khám chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hóa đơn, chứng từ phải thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc và không được chi trả từ các nguồn khác như tài trợ, hỗ trợ, ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chi trả dưới các hình thức khác.

Trường hợp kê khai không đúng, người nộp thuế sẽ bị truy thu và xử phạt theo quy định.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, phương án 1 cho phép mức giảm trừ y tế tối đa gấp 2 lần mức chi tiêu bình quân cho y tế nội trú của cá nhân trong năm 2024, còn mức giảm trừ cho giáo dục - đào tạo gấp 2,2 lần mức chi tiêu bình quân cùng kỳ.

Đối với phương án 2, mức giảm trừ y tế tối đa gấp 2,3 lần và mức giảm trừ cho giáo dục - đào tạo gấp 2,5 lần mức chi tiêu bình quân cho giáo dục - đào tạo của cá nhân trong năm 2024.

Việc áp dụng quy định này sẽ góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế có phát sinh chi phí y tế, giáo dục - đào tạo, trong đó những người nộp thuế ở các bậc thuế thấp sẽ được giảm thuế với tỷ lệ cao hơn.

Theo phương án 2, với trường hợp người nộp thuế có 1 người phụ thuộc và phát sinh các khoản chi phí giáo dục - y tế, cá nhân có thể được giảm trừ các khoản gồm: giảm trừ cho bản thân 15,5 triệu đồng/tháng; giảm trừ cho người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/tháng; giảm trừ chi phí y tế 23 triệu đồng/năm và giáo dục - đào tạo 24 triệu đồng/năm (chưa bao gồm các khoản bảo hiểm).

Như vậy, trường hợp người nộp thuế có thu nhập 28 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc và phát sinh chi phí y tế, giáo dục - đào tạo theo mức tối đa thì sau khi giảm trừ sẽ chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ khi thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới bắt đầu phát sinh nghĩa vụ thuế với mức thuế suất từ 5%.

Ước tính của cơ quan soạn thảo, nếu áp dụng phương án 2, số giảm thu ngân sách vào khoảng 7.697 tỉ đồng/năm trong trường hợp người nộp thuế phát sinh đầy đủ các khoản chi và được áp dụng mức tối đa.

#thuế thu nhập cá nhân #giảm trừ thuế #chi phí y tế #chi phí giáo dục #Bộ Tài chính #pháp luật thuế

