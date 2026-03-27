Cảnh báo doanh nghiệp chậm nộp thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ

Việt Linh
TPO - Trong cao điểm quyết toán thuế năm 2025, Cục Thuế cho biết còn doanh nghiệp chưa nộp số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của người lao động. Nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, cố tình chiếm giữ hoặc sử dụng sai mục đích số tiền thuế đã khấu trừ, cơ quan thuế sẽ củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Khẩn trương rà soát, hỗ trợ người lao động quyết toán thuế

Kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đang bước vào giai đoạn cao điểm. Qua theo dõi, đối chiếu và kiểm soát dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế, Cục Thuế cho biết, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước, đối với khoản thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của người lao động.

Thực hiện quyết toán thuế trên eTax Mobile.

Cục Thuế đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức khẩn trương rà soát đầy đủ tình hình khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân tại đơn vị; khẩn trương nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số thuế đã khấu trừ của người lao động nhưng chưa nộp theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã khấu trừ thuế của người lao động nhưng chậm nộp, không nộp vào ngân sách nhà nước hoặc không chấp hành yêu cầu của cơ quan thuế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Các biện pháp có thể áp dụng bao gồm tính tiền chậm nộp, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, công khai thông tin nợ thuế, thậm chí áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, cố tình chiếm giữ hoặc sử dụng sai mục đích số tiền thuế đã khấu trừ, hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cơ quan thuế sẽ củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Cách xử lý khi làm việc 2 nơi, còn 2 mã số thuế

Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế phản ánh một số vướng mắc thường gặp như chưa đồng bộ mã số thuế với căn cước công dân, giảm trừ gia cảnh, đăng ký người phụ thuộc, các khoản phát sinh ngoài lương… Cơ quan thuế đã có hướng dẫn với các trường hợp này.

Trước lo ngại về hệ thống bị nghẽn vào cao điểm, Cục Thuế cho biết, đã nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm hỗ trợ kê khai và hệ thống xử lý hồ sơ điện tử. Người nộp thuế được khuyến nghị nộp hồ sơ sớm, tránh để sát thời hạn để hạn chế rủi ro kỹ thuật và bảo đảm quyền lợi.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên trong năm, cần rà soát điều kiện ủy quyền quyết toán. Nếu đáp ứng điều kiện, cá nhân có thể ủy quyền cho một tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thay. Nếu không đủ điều kiện, cá nhân phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Trường hợp hệ thống hiển thị “Mã số thuế chờ cập nhật thông tin số định danh cá nhân”, nguyên nhân thường do chưa cập nhật thông tin từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân.

Người nộp thuế có thể cài eTax Mobile, đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2 hoặc tài khoản thuế điện tử theo mã số thuế cũ để tự cập nhật. Nếu không thực hiện được trực tuyến, cá nhân có thể đến cơ quan thuế quản lý mã số thuế cũ để được hỗ trợ cập nhật thông tin.

Việt Linh
