Đua nhau bán cổ phiếu trước thềm đại hội cổ đông

TPO - Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 2.296.000 cổ phiếu DXG của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh giảm sở hữu về 6,92% vốn điều lệ. Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công đăng ký bán hơn 43,8 triệu cổ phiếu SBT của TTC AgriS.

Tuần qua, VN-Index tăng 824,99 điểm lên mức 1.672,8 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng tăng 8,9 điểm, khi kết tuần ở 252,36 điểm. Tuy nhiên, nhịp phục hồi diễn ra trong bối cảnh khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng vẫn chi phối và dòng tiền chưa sẵn sàng quay lại.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 67,5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 2.982 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 12,06 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 397 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 2,5 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 15 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 23-27/3 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng hơn 52,9 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 2.568 tỷ đồng.

Bán cổ phiếu DXG

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 2.296.000 cổ phiếu DXG của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG), giảm sở hữu về 6,92% vốn điều lệ.

Trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 1,4 triệu cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) bán ra 196.000 cổ phiếu, Norges Bank bán ra 400.000 cổ phiếu, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 300.000 cổ phiếu DXG.

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 2.296.000 cổ phiếu DXG.

Trước đó, ngày 4/3, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital cũng bán ra 2,4 triệu cổ phiếu DXG. Đáng chú ý, từ ngày 15/9/2025 đến 26/3, cổ phiếu DXG đã giảm gần 43%, từ 24.200 đồng về 13.850 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công đăng ký bán hơn 43,8 triệu cổ phiếu SBT của Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS). Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, dự kiến diễn ra từ ngày 26/3 - 24/4. Bên mua dự kiến là những đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn TTC.

Ông Doãn Chí Thiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nam Việt (mã chứng khoán: ANV) - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu vì mục đích cá nhân. Giao dịch được thực hiện từ ngày 27/3-25/4 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Thiên sẽ tăng sở hữu của mình tại ANV lên hơn 2,14 triệu cổ phiếu. Ước tính, ông Thiên có thể chi hơn 22 tỷ đồng để tăng sở hữu ANV.

Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công đăng ký bán hơn 43,8 triệu cổ phiếu SBT của TTC AgriS.

Trước đó, ông Thiên đã mua 1 triệu cổ phiếu ANV trong ngày 13/3 theo hình thức khớp lệnh, giá trị giao dịch ước tính khoảng 24 tỷ đồng. Ông Doãn Chí Thiên là con trai của nhà sáng lập Doãn Tới - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc ANV. Tại cuối năm 2025, lượng cổ phần các thành viên trong gia đình ông Tới nắm giữ ở mức gần 55%.

Thu về ngàn tỷ

Công ty CP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) vừa thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20:1, tương ứng phát hành thêm 5.325.020 cổ phiếu.

Nguồn vốn phát hành từ quỹ đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Coteccons sẽ nâng lên hơn 1.140 tỷ đồng.

Ngày 3/4 tới, Công ty CP Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng. Theo đó, MBS dự kiến phát hành hơn 333 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 2 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 3.336 tỷ đồng, MBS sẽ dùng 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, còn 2.336,5 tỷ đồng dùng để cho vay margin. Nếu hoàn tất đợt phát hành, MBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 6.673 tỷ đồng lên mức 10.000 tỷ đồng.

MBS dự kiến phát hành hơn 333 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Việc phát hành hơn 333 triệu cổ phiếu là một trong 2 phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại đại hội cổ đông bất thường ngày 16/12/2025. Phương án còn lại là phát hành gần 8,6 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP, đã được MBS hoàn thành trong tháng 1/2026.

Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) sắp triển khai phát hành 50 triệu cổ phiếu hoán đổi 500 tỷ đồng tiền nợ.

Trong đó, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị đăng ký mua thêm 23,6 triệu cổ phiếu HQC để nâng sở hữu lên 11,76% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 31/3 - 29/4. Tương tự, bà Nguyễn Thị Diệu Phương - vợ ông Tuấn đăng ký nhận 3,3 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ, nâng sở hữu lên hơn 3,3 triệu cổ phiếu.

Theo kế hoạch phát hành ban đầu được thông qua, HQC sẽ triển khai phát hành 50 triệu cổ phiếu hoán đổi tổng cộng 500 tỷ đồng nợ phải trả, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ hoán đổi 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu HQC. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ thời điểm phát hành.