Lý do cổ đông Vinasun thoái vốn bất thành

TPO - Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu Vinasun với mục đích giảm tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, công ty này chỉ bán được 215.400 cổ phiếu. Nguyên nhân khiến giao dịch không hoàn tất là do thị trường không đạt kỳ vọng.

Chỉ bán được hơn 10%

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VNS của Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS) với lượng cổ phiếu thực tế khớp lệnh thấp hơn rất nhiều so với con số đăng ký ban đầu.

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu chỉ bán được 215.400 cổ phiếu VNS.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 25/2-25/3, Kim Ngưu đã đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu VNS với mục đích giảm tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch, tổ chức này chỉ bán thành công 215.400 cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh. Theo giải trình, nguyên nhân khiến giao dịch không hoàn tất như kế hoạch là do tình trạng thị trường không đạt kỳ vọng.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu VNS mà Kim Ngưu nắm giữ đã giảm còn khoảng 8,29 triệu đơn vị, tương đương 12,22% vốn điều lệ. Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu là tổ chức có liên quan đến ông Đặng Tiến Sỹ - thành viên Hội đồng quản trị Vinasun. Hiện tại, ông Sỹ đang là người đại diện ủy quyền vốn góp của Kim Ngưu tại VNS nhưng cá nhân ông không nắm giữ cổ phiếu nào tại đây.

Nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital đã trở lại vị thế cổ đông lớn tại Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling - mã chứng khoán: PVD) sau khi các thành viên trong nhóm thực hiện giao dịch mua vào một lượng lớn cổ phiếu.

Cụ thể, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited đã mua thêm hơn 1,02 triệu cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust mua thêm 178.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu mà nhóm Dragon Capital nắm giữ đạt mức 28,3 triệu đơn vị, tương ứng 5,09% vốn điều lệ của PVD.

Ngân hàng TMCP Việt Á (mã chứng khoán: VAB) sẽ mua lại trước hạn toàn bộ 2.300 trái phiếu mã VAB12402 vào tháng 4/2026 theo nguyện vọng của trái chủ.

Theo phương án đã được thông qua, VAB dự kiến tất toán 2.300 trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 230 tỷ đồng. Đây là động thái được thực hiện dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu, phù hợp với các điều khoản đã được công bố tại thời điểm phát hành.

Giao dịch mua lại dự kiến được thực hiện vào ngày 16/4, đúng vào ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi thứ hai của lô trái phiếu này. Giá mua lại được xác định bằng mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng mỗi trái phiếu cộng với các khoản lãi phát sinh chưa thanh toán tính đến ngày thực hiện quyền mua lại.

Ngân hàng TMCP Việt Á tất toán 2.300 trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 230 tỷ đồng.

Nguồn vốn được ngân hàng sử dụng để thanh toán cho các trái chủ bao gồm nguồn thu nợ gốc và lãi từ các khoản vay được tài trợ từ nguồn vốn phát hành trái phiếu, thu nhập từ các hoạt động kinh doanh, nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn hợp pháp khác của ngân hàng.

Lô trái phiếu mã VAB12402 có kỳ hạn 7 năm, được phát hành vào ngày 16/4/2024 và dự kiến đáo hạn vào ngày 16/4/2031. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Giám đốc tài chính REE từ nhiệm

Công ty CP Cơ điện Lạnh (mã chứng khoán: REE) nhận đơn từ nhiệm vị trí Giám đốc tài chính của ông Windsor Cristobal trước thềm đại hội đồng cổ đông năm 2026. Theo đó, REE cũng thông qua việc miễn nhiệm vị trí Giám đốc tài chính đối với ông Windsor Cristobal.

Lý do ông Windsor Cristobal từ nhiệm là thay đổi nơi ở. Ông Windsor Cristobal được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc tài chính Cơ điện lạnh từ ngày 12/4/2024, thời hạn bổ nhiệm 2 năm.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng 5.405.600 cổ phiếu tại Công ty CP Quản lý và Phát triển Lộc Phát từ các cổ đông, nâng sở hữu lên 70% nếu giao dịch hoàn tất. Theo kế hoạch, giao dịch dự kiến thực hiện trong quý II/2026.

Bất động sản An Gia sẽ nhận chuyển nhượng 5.405.600 cổ phiếu tại Công ty CP Quản lý và Phát triển Lộc Phát.

Tại thời điểm 31/12/2025, An Gia thuyết minh đang sở hữu 39,98% vốn điều lệ của Phát triển Lộc Phát, tương ứng giá trị đầu tư 72 tỷ đồng, hạch toán là khoản đầu tư vào công ty liên kết. Công ty CP Quản lý và Phát triển Lộc Phát được thành lập ngày 18/7/2019, hoạt động trong lĩnh vực hoạt động tư vấn quản lý.

Nếu giao dịch thành công, An Gia sẽ hạch toán khoản đầu tư vào Công ty CP Quản lý và Phát triển Lộc Phát từ công ty liên kết sang công ty con.

Công ty CP Dược phẩm 2-9 (mã chứng khoán: NDP) tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Với hơn 11 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NDP sẽ chi khoảng 5,55 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức lần này. Thời gian thực hiện thanh toán 20/5.

Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp - thương mại Củ Chi (mã chứng khoán: CCI) dự kiến chào bán hơn 5,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 3:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua và 3 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 2-22/4.