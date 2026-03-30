Áp thuế 0,1% mỗi giao dịch tài sản mã hóa

Việt Linh
Áp thuế 0,1% mỗi giao dịch tài sản mã hóa

TPO - Theo Thông tư 32 Bộ Tài chính mới ban hành, nhà đầu tư cá nhân (không phân biệt cư trú hay không cư trú) có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ, phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Đây là lần đầu tiên có quy định cụ thể cơ chế thu thuế đối với giao dịch tài sản mã hóa.

Theo quy định, hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, các hoạt động khác có liên quan nhưng không phải chuyển nhượng trực tiếp vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, các tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa sẽ chịu mức thuế suất 20%. Thu nhập tính thuế trong kỳ được xác định bằng giá bán trừ đi giá mua và các chi phí liên quan đến chuyển nhượng có hóa đơn, chứng từ.

Áp thuế thu nhập cá nhân 0,1% mỗi lần chuyển nhượng tài sản mã hóa.

Nhà đầu tư là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thông tư hướng dẫn, nhà đầu tư là cá nhân (không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú) có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Ngoài ra, thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng tài sản mã hóa thực hiện như quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân về thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng chứng khoán và pháp luật về tài sản mã hóa.

Thông tư số 32/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3, và được thực hiện theo thời gian thực hiện thí điểm quy định tại Nghị quyết số 05/2025

#thuế tài sản mã hóa #giao dịch tiền số #Thông tư 32 #thuế cá nhân #thuế doanh nghiệp

