Công chức nghỉ việc sau khi nâng lương sẽ hưởng trợ cấp thế nào?

TPO - Đối với công chức nghỉ việc theo quy định, tiền lương tháng hiện hưởng để tính trợ cấp sẽ là tiền lương tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Liên quan đến việc hưởng chế độ, chính sách sau khi nghỉ việc, cán bộ, công chức phản ánh, bản thân được nâng lương ngạch chuyên viên, sau đó xin nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024. Khi đó, tiền lương tháng hiện hưởng để tính chính sách, chế độ trong trường hợp này được tính như thế nào.

Ví dụ, công chức được nâng lương thường xuyên ngạch chuyên viên bậc 6 (3,99) lên bậc 7 (4,32) vào ngày 1/8/2025. Sau đó công chức được giải quyết nghỉ việc theo Nghị định 178, thì tiền lương tháng hiện hưởng để tính chính sách, chế độ được tính trên hệ số lương 3,99 hay 4,32?

Tiền lương tháng hiện hưởng để tính trợ cấp là tiền lương tháng liền kề trước khi nghỉ việc. (Ảnh minh họa)

Trả lời về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, ngày 13/8/2025, Bộ đã có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương giải quyết chính sách, chế độ trước ngày 31/8/2025, thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9/2025. Bộ Nội vụ cũng đã có hướng dẫn để cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ nghỉ việc cho công chức theo quy định.

Tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025) thì tiền lương tháng hiện hưởng để tính trợ cấp là tiền lương tháng liền kề trước khi nghỉ việc, Bộ Nội vụ nêu rõ.

Như vậy, với trường hợp công chức được nâng lương gần nhất, ví dụ vào ngày 1/8/2025 thì tiền lương tháng hiện hưởng để tính trợ cấp sẽ là tiền lương của tháng 8/2025.

Cách tính lương với công chức tuyển dụng năm 2026

Cũng liên quan đến vấn đề tiền lương, vấn đề được nhiều công chức quan tâm: khi được tuyển dụng năm 2026 và trước đó đã có 3 năm đóng BHXH với bậc lương 2,1 (bằng cao đẳng) và 5 năm với bậc lương 2,34 (bằng đại học). Như vậy từ năm 2026, công chức sẽ được xếp bậc lương nào?

Về việc này, Bộ Nội vụ lý giải, trường hợp có thời gian công tác và có đóng BHXH bắt buộc (chưa nhận trợ cấp một lần), được tuyển dụng trước ngày 1/3/2026 thì sẽ được thực hiện theo Nghị định số 138/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Với trường hợp có thời gian công tác, có đóng BHXH bắt buộc, được tuyển dụng từ ngày 1/3/2026 thì thực hiện theo Thông tư số 01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức.

Trong trường hợp này, việc xếp lương ở ngạch công chức sẽ tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ.

#công chức #nghỉ việc #trợ cấp #Bộ Nội vụ #chính sách #tiền lương #ngạch chuyên viên #Nghị định số 178

