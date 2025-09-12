Giao dịch tài sản mã hoá: Hé lộ 'người chơi' có nhiều lợi thế

TPO - Lộ trình thí điểm thị trường tài sản mã hoá kéo dài 5 năm, yêu cầu doanh nghiệp muốn lập sàn phải có tiềm lực tài chính, công nghệ mạnh. Với các điều kiện khắt khe về vốn, cổ đông và hạ tầng, ngân hàng và công ty chứng khoán đang nổi lên như những “người chơi” có nhiều lợi thế.

Điều kiện chặt chẽ thí điểm "sân chơi” mới

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây là điều được thị trường và cộng đồng đầu tư chờ đợi từ lâu, mở ra khuôn khổ pháp lý chính thức cho lĩnh vực này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 9/9, với lộ trình thí điểm kéo dài 5 năm.

Điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa đã được quy định cụ thể. Theo đó, doanh nghiệp muốn tham gia sân chơi mới này phải là doanh nghiệp Việt Nam đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần tại Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp.

Vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ đồng, phải có tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.

Điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa yêu cầu tương đối cao về vốn, công nghệ, hạ tầng.

Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh có lãi trong 2 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính 2 năm liền trước của tổ chức góp vốn phải được kiểm toán và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần. Tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại 1 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép.

Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không được vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Tổ chức cung cấp dịch vụ phải xây dựng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ từ quản trị rủi ro, phát hành, lưu ký, thanh toán, tự doanh, đến công bố thông tin, giám sát giao dịch và phòng chống rửa tiền. Hệ thống công nghệ thông tin bắt buộc phải đạt tiêu chuẩn an toàn cấp độ 4 trước khi đi vào vận hành.

Với những điều kiện này, các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm được đánh giá có lợi thế lớn trong việc tham gia lập sàn trong giai đoạn thí điểm. Các doanh nghiệp trong những lĩnh vực này đã có động thái đáng chú ý.

Hé lộ những tên tuổi tiên phong

Ở nhóm ngân hàng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) là cái tên tiên phong. Giữa tháng 8/2025, MB ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Dunamu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc ở Seoul, hướng tới triển khai sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên. Dunamu sẽ là đối tác chiến lược, hỗ trợ MB xây dựng hạ tầng, hoàn thiện khung pháp lý, cũng như phát triển các giải pháp bảo vệ nhà đầu tư.

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Những thông tin ban đầu cho biết, công ty con của nhà băng này - CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) giữ vai trò dẫn dắt trong dự án sàn tài sản mã hóa này.

Từ phía công ty chứng khoán, SSI, VIX và TCBS đã động thái đáng chú ý. Từ năm 2022, CTCP Chứng khoán SSI đã thành lập công ty là CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital - SSID). Tháng 6/2025, các công ty thành viên của SSI đã ký kết hợp tác với SSI, Tether, U2U network và Amazon Web Services để phát triển hạ tầng blockchain, tài sản số.

Một số công ty chứng khoán có động thái đáng chú ý, với sự chuẩn bị liên quan thị trường tài sản mã hoá.

Chứng khoán VIX cũng thành lập công ty con - CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trụ sở công ty đặt tại phố Lê Đại Hành (Hà Nội), cũng là địa chỉ của Chứng khoán VIX.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của VIXEX gồm ba doanh nghiệp. Trong đó, CTCP Chứng khoán VIX sở hữu 15 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ. CTCP FTG Việt Nam nắm giữ 64,5 triệu cổ phần, chiếm 64,5% vốn. CTCP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C sở hữu 20,5 triệu cổ phần, chiếm 20,5% vốn.

Trong khi đó, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) được thành lập tháng 5/2025. Cái tên mới vừa đăng ký thành lập trong ngày 9/9, còn có CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX. Trụ sở công ty đặt tại Đà Nẵng, với vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

Về cơ hội cho doanh nghiệp Việt tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá, ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) - tiết lộ, dự kiến có khoảng 5 sàn sẽ được cấp phép. Trong khi Nhà nước chưa hình thành một sàn chuẩn như thị trường chứng khoán, theo ông Trung các doanh nghiệp được cấp phép sẽ phải tự xác lập “luật chơi”, luật giao dịch, trên cơ sở tuân thủ khung quy định chung.

Chủ tịch VBA nhấn mạnh, các sàn này không chỉ kết nối lẫn nhau trong nước mà còn phải mở rộng ra quốc tế. Do đó, doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với cơ quan quản lý để xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật và vận hành chi tiết. Điều này bao gồm triển khai đầy đủ dịch vụ như lưu ký, tách bạch tài sản khách hàng, cùng cơ chế quản lý ví nóng, ví lạnh.