Tây Ban Nha đóng cửa không phận với máy bay Mỹ tấn công Iran

Bình Giang

TPO - Tây Ban Nha đã đóng cửa không phận với các máy bay của Mỹ tham gia chiến dịch tấn công Iran, sau khi từ chối cho Mỹ sử dụng một số căn cứ quân sự chung, Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles cho biết.

img-0639.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi không cho phép sử dụng các căn cứ quân sự cũng như không phận cho những hoạt động liên quan đến cuộc chiến tại Iran”, bà Robles nói với các phóng viên tại Madrid ngày 30/3.

Trước đó, báo El Pais của Tây Ban Nha dẫn nguồn tin quân sự cho biết, việc nước này đóng cửa không phận, buộc các máy bay quân sự Mỹ phải tránh lãnh thổ Tây Ban Nha - một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trên đường tới các mục tiêu ở Trung Đông, nhưng không áp dụng trong tình huống khẩn cấp.

“Quyết định này là một phần trong lập trường đã được Chính phủ Tây Ban Nha đưa ra từ trước, đó là không tham gia hoặc góp phần vào một cuộc chiến được khởi xướng đơn phương và trái với luật pháp quốc tế”, Bộ trưởng Kinh tế Carlos Cuerpo nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Cadena Ser, khi được hỏi liệu động thái này có thể làm xấu đi quan hệ với Mỹ hay không.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, gọi đây là hành động “liều lĩnh và bất hợp pháp”.

Sau khi chính phủ của Thủ tướng Sánchez từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự Rota và Morón ở miền nam Tây Ban Nha để tấn công Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt giảm quan hệ thương mại với Madrid.

Đây là căng thẳng mới nhất giữa Tây Ban Nha và Mỹ. Trước đó, Washington từng đe dọa quốc gia châu Âu này về thương mại, sau khi Thủ tướng Sánchez tuyên bố chính phủ của ông sẽ không tăng chi tiêu quốc phòng theo mức tăng mà các thành viên NATO khác đã đồng thuận dưới sức ép từ Tổng thống Mỹ Trump.

Bình Giang
Reuters, AP
#Tây Ban Nha #Iran #Mỹ tấn công Iran #Iran và Mỹ #Chiến tranh Mỹ/Israel-Iran #Tình hình Iran #NATO #Trung Đông #Chiến tranh Trung Đông #Xung đột Iran

