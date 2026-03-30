Thế giới

Quân đội Mỹ đang 'xây dựng một khu phức hợp khổng lồ' bên dưới Nhà Trắng

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, quân đội nước này đang xây dựng một khu phức hợp lớn bên dưới khán phòng mới đang được thi công tại Nhà Trắng.

image-1774876568619.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm bản vẽ mô phỏng quá trình tái thiết Cánh Đông khi ông phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One. (Ảnh: Barron's)

“Quân đội đang xây dựng một khu phức hợp khổng lồ bên dưới khán phòng. Mọi việc rất tốt, chúng tôi đang vượt tiến độ”, ông Trump nói với các phóng viên.

“Đó là một phần của dự án, khán phòng về cơ bản sẽ trở thành phần nổi cho những gì đang được xây dựng bên dưới”, ông Trump tiết lộ. “Chúng tôi có kính chống đạn, mái nhà và trần nhà chống máy bay không người lái. Thật không may, chúng ta đang sống trong thời đại mà điều đó lại là một điều tốt”.

Tháng 10/2025, ông Trump đã cho san bằng toàn bộ một khu nhà của Nhà Trắng để xây dựng một khán phòng rộng lớn nhằm tổ chức các buổi tiếp đón và tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.

Tuần trước, Tổng thống Trump nói rằng có một yếu tố liên quan đến an ninh quốc gia trong việc xây dựng khán phòng, và lẽ ra nó phải được giữ bí mật. “Giờ thì nó không còn là bí mật nữa, quân đội muốn điều này hơn bất cứ ai. Nó lẽ ra phải được giữ bí mật, nhưng đã bị lộ ra vì những người thực sự thiếu lòng yêu nước”, ông Trump nói.

Dự án xây dựng khán phòng - một trong những dự án tham vọng nhất tại Nhà Trắng trong hơn một thế kỷ - đã mở rộng quy mô, với ngân sách được tư nhân tài trợ tăng gấp đôi từ 200 triệu USD lên 400 triệu USD.

CNN đưa tin hồi đầu năm nay, rằng khán phòng có thể là nơi diễn ra một “dự án tối mật”, với việc tổng thống “xây dựng lại một hầm trú ẩn bí mật dưới Cánh Đông”.

Minh Hạnh
Reuters, The Hill
