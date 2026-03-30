Mỹ cân nhắc tiến hành chiến dịch quân sự thu giữ uranium từ Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc tiến hành một chiến dịch quân sự để thu giữ khoảng 450 kg uranium từ Iran. Đây là một nhiệm vụ phức tạp, có thể yêu cầu lực lượng Mỹ phải đóng quân ở Iran nhiều ngày hoặc lâu hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, và đang cân nhắc những rủi ro mà một chiến dịch như vậy có thể gây ra cho quân đội Mỹ.

Nhiệm vụ tiềm năng này đang được xem xét như một phần trong nỗ lực ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, với việc ông Trump được cho là sẵn sàng sử dụng vũ lực để thu giữ loại vật liệu này nếu Iran không tự nguyện giao nộp thông qua đàm phán.

“Nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là chuẩn bị để tạo điều kiện tối đa cho tổng tư lệnh”, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết. “Điều đó không có nghĩa là tổng thống đã đưa ra quyết định”.

Theo các quan chức Mỹ, uranium của Iran được cho là đang được cất giữ tại các địa điểm quan trọng, bao gồm một đường hầm ngầm tại khu phức hợp hạt nhân Isfahan và một kho chứa tại Natanz.

Các chuyên gia cho rằng, bất kỳ nỗ lực nào nhằm thu giữ vật liệu này bằng vũ lực sẽ rất phức tạp và nguy hiểm, có khả năng kích hoạt trả đũa và kéo dài xung đột.

Chiến dịch có thể đòi hỏi lực lượng Mỹ phải tiến vào lãnh thổ Iran dưới sự đe dọa của máy bay không người lái, tên lửa và hỏa lực mặt đất, để bảo vệ các đội chuyên trách có nhiệm vụ xác định vị trí và thu hồi vật liệu uranium. Số uranium này dự kiến sẽ được lưu trữ trong 40 đến 50 thùng chứa chuyên dụng, sau đó được đặt vào các thùng bảo vệ và vận chuyển bằng xe tải, trước khi được đưa bằng máy bay ra khỏi Iran.

Các quan chức cho biết, chiến dịch có thể mất vài ngày đến một tuần để hoàn thành, tùy thuộc vào điều kiện thực tế. “Đây không phải là chiến dịch đến rồi đi một cách nhanh chóng”, tướng về hưu Joseph Votel nhận định.

Tuy nhiên, Mỹ có thể tránh được chiến dịch này nếu Iran đồng ý giao nộp uranium thông qua một thỏa thuận đàm phán, vì Washington trước đây đã thu hồi uranium làm giàu từ các quốc gia khác thông qua các hoạt động phối hợp.

“Chúng tôi có nhiều lựa chọn”, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết, nói thêm rằng Mỹ muốn Iran tự nguyện giao nộp vật liệu này. “Tôi sẽ không nói với thế giới những gì chúng tôi sẵn sàng làm, nhưng chắc chắn chúng tôi có nhiều lựa chọn”.

Các quan chức tiết lộ, Lầu Năm Góc đã bố trí các khí tài trong khu vực và đang xem xét triển khai thêm quân, bao gồm các đơn vị Thủy quân lục chiến phản ứng nhanh và lính dù, như một phần của kế hoạch dự phòng.

Căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang kể từ khi Israel và Mỹ phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran vào ngày 28/2, khiến hơn 1.340 người thiệt mạng, bao gồm cả cựu Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Iran đã trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh có các căn cứ quân sự của Mỹ, gây thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng, đồng thời làm gián đoạn thị trường và hàng không toàn cầu.