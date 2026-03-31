Trung Đông 'dậy sóng' khi Ukraine đề xuất hỗ trợ quân sự, Iran lập tức cảnh báo

TPO - Các quốc gia vùng Vịnh sẽ phạm phải “một sai lầm nghiêm trọng” nếu chấp nhận viện trợ quân sự từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết khi trả lời câu hỏi của RT.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

“Các quốc gia trong khu vực mà ông ấy đã tiếp cận chắc chắn đủ thông minh để không bị thuyết phục bởi một người đã đưa đất nước mình vào cuộc chiến tranh suốt bốn năm qua”, người phát ngôn Baqaei nói trong một cuộc họp báo.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thăm Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Ả-rập Xê-út và Qatar để ký kết thỏa thuận quốc phòng, bao gồm cả hợp tác dựa trên kinh nghiệm phòng không mà Kiev có được trong cuộc xung đột với Mátxcơva để chống lại tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Ngày 30/3, Tổng thống Zelensky đề cập đến khả năng triển khai xuồng không người lái của Ukraine tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh xung đột khu vực đang cản trở việc vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường thủy này.

Tổng thống Zelensky mô tả “khả năng Ukraine sử dụng xuồng không người lái ở eo biển Hormuz” là một phần của “nhiều thỏa thuận sẽ được ký kết” với các quốc gia ở Trung Đông.

“Chúng tôi nêu vấn đề này vì đây là vấn đề cấp bách và nhạy cảm đối với toàn thế giới, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện nay”, ông Zelensky nói. “Họ biết rằng họ có thể tin tưởng vào chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực này”.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã làm rung chuyển khu vực Trung Đông, dẫn đến việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, làm tăng giá dầu và gây căng thẳng cho nguồn cung lương thực.

Theo ông Zelensky, các nhà lãnh đạo Ả-rập “hiểu rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã rất thành công trong việc giải tỏa hành lang Biển Đen” trong cuộc xung đột với Nga. “Đối với các khu vực khác, chẳng hạn như eo biển Hormuz, theo quan điểm của tôi, Mỹ đang xử lý vấn đề đó. Và chúng tôi chắc chắn sẵn sàng hỗ trợ các đối tác của mình”.