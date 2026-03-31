Nghi vấn Mỹ sử dụng tên lửa mới trong chiến dịch tấn công Iran

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Mỹ được cho là đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới PrSM trong cuộc tấn công một nhà thi đấu thể thao và các tòa nhà gần đó ở thành phố Lamerd (miền nam Iran).

Cuộc điều tra của tờ New York Times cho thấy, PrSM - loại tên lửa đã hoàn thành thử nghiệm vào năm 2025 và chưa từng được sử dụng trong chiến đấu trước đây - có thể đã tham gia cuộc tấn công Iran ngày 28/2.

Tên lửa này được cho là đã bắn trúng một nhà thi đấu thể thao ở thành phố Lamerd của Iran. Địa điểm này nằm gần một cơ sở quân sự.

Hình ảnh từ camera an ninh về vụ tấn công. (Nguồn: X)

Vụ tấn công ở Lamerd là một phần của chiến dịch quy mô lớn do Mỹ và Israel phát động ngày 28/2 nhằm vào Iran.

Trong một cuộc tấn công khác cùng ngày, một trường nữ sinh ở thành phố Minab (miền nam Iran) đã bị trúng tên lửa, khiến khoảng 175 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em.

Washington chưa chính thức thừa nhận trách nhiệm về cả hai cuộc tấn công. Lầu Năm Góc cho biết đang xem xét các vụ việc và khẳng định rằng lực lượng Mỹ không cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường.

