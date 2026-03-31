Tổng thống Mỹ Trump sẵn sàng kết thúc chiến dịch ở Iran dù chưa mở cửa eo biển Hormuz

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phụ tá, rằng ông sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự ở Iran ngay cả khi eo biển Hormuz phần lớn vẫn “đóng băng”.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức chính quyền cho biết, Tổng thống Trump và nhóm của ông đã kết luận rằng chiến dịch mở lại eo biển Hormuz ngay lập tức sẽ kéo dài cuộc xung đột, vượt quá khung thời gian mà ông mong muốn là từ bốn đến sáu tuần.

Thay vào đó, chính quyền Mỹ có kế hoạch đạt được các mục tiêu cốt lõi - làm suy yếu hải quân và năng lực tên lửa của Iran, đồng thời gây sức ép ngoại giao lên Tehran để nối lại thương mại tự do qua tuyến đường thủy này.

Theo báo cáo, nếu ngoại giao thất bại, Washington sẽ dựa vào các đồng minh châu Âu và vùng Vịnh để mở lại eo biển.

Ngoài ra, còn có những lựa chọn quân sự mà ông Trump có thể cân nhắc, nhưng đó không phải là ưu tiên trước mắt của ông, các nguồn tin cho biết.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên hôm 30/3, rằng Mỹ đang “nỗ lực hướng tới” các hoạt động bình thường ở eo biển.

Tương tự, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, eo biển Hormuz sẽ “được mở bằng cách này hay cách khác”. Ông lập luận rằng Iran cuối cùng sẽ “tuân thủ luật pháp quốc tế và không phong tỏa tuyến đường thủy thương mại này”.

Nếu không, “một liên minh các quốc gia trên thế giới và khu vực, với sự tham gia của Mỹ, sẽ đảm bảo rằng eo biển này được mở cửa trở lại”.

Ông Rubio nói: “Rất ít năng lượng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz, nhưng chúng ta nhận thức được tác động của nó đối với thị trường toàn cầu và các nước láng giềng, đặc biệt là các đồng minh trong khu vực, những người sản xuất năng lượng và phải đưa nó ra thị trường”.