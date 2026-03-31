Iran phát động cuộc tấn công dữ dội

TPO - Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tiến hành các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel rạng sáng thứ Ba (31/3), như một phần của đợt tấn công thứ 88 trong Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4.

Theo thông cáo từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), lực lượng hải quân đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn, nhắm vào nhiều vị trí của đối phương.

IRGC cho biết một tàu container mang tên Express Halfong, được xác định thuộc sở hữu Israel, đã bị tên lửa đạn đạo đánh trúng tại vùng biển Vịnh Ba Tư.

Trong một chiến dịch phối hợp khác, một địa điểm được cho là nơi trú ẩn của lính thủy đánh bộ Mỹ dọc bờ biển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bị máy bay không người lái (UAV) vũ trang tấn công và phá hủy.

Ngoài ra, Hải quân IRGC tuyên bố đã phá hủy một hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ gần sân bay Manama, Bahrain. Hai radar cảnh báo sớm tại căn cứ Jaber al-Ahmad của Mỹ ở Kuwait cũng bị tấn công bằng UAV.

Tuyên bố của IRGC nhấn mạnh eo biển Eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng này, đồng thời cảnh báo mọi động thái của đối phương sẽ phải đối mặt với các đòn đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái.

"Bất kỳ động thái nhỏ nhất nào của đối phương cũng sẽ bị đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái", tuyên bố nêu rõ.

Cùng ngày, quân đội Iran thông báo hệ thống phòng không tại Isfahan đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper do Mỹ sản xuất. Đây là loại UAV chuyên dùng cho nhiệm vụ giám sát tầm xa và tấn công chính xác.

Trong một tuyên bố riêng, quân đội Iran cho biết hệ thống phòng không cũng đã bắn hạ một máy bay tấn công không người lái giá rẻ (LUCAS) trên đảo Qeshm ở Vịnh Ba Tư vào lúc 10h30 sáng (giờ địa phương).

Ngoài ra, truyền thông Iran cũng đưa tin về một vụ tấn công tên lửa nhằm vào Đại học Mỹ tại Sulaymaniyah, thuộc khu vực Kurdistan của Iraq.

Trước đó, IRGC từng cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở giáo dục của Mỹ và Israel trong khu vực để đáp trả cuộc tấn công của Israel vào Đại học Imam Hossein ở Tehran - địa điểm mà phía Israel cho là một cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của lực lượng này.