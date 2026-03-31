Tổng thống Mỹ Trump nhắc các đồng minh tự lo chuyện mua dầu

TPO - Tổng thống Donald Trump một lần nữa bày tỏ thất vọng với những đồng minh không sẵn sàng làm nhiều hơn để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran. Ông nói họ hãy “tự đi lấy dầu của mình”, trong bối cảnh cuộc chiến leo thang và châu Âu đang đối mặt với nguy cơ thiếu nhiên liệu nghiêm trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump nói điều này trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 30/3 (giờ Mỹ), sau khi Mỹ không kích thành phố nơi có cơ sở hạt nhân chính của Iran, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời, trong khi Tehran tấn công một tàu chở dầu Kuwait trên vịnh Ba Tư.

Các cuộc tấn công cho thấy cuộc chiến vẫn diễn biến khốc liệt sau hơn 1 tháng nổ ra. Cuộc chiến đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng và gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.

Tổng thống Trump lúc thì khẳng định đã có tiến triển trong đàm phán ngoại giao với Iran, khi lại đe dọa mở rộng chiến tranh. Ông vừa chia sẻ đoạn video về cuộc tấn công vào Isfahan, nơi đặt một trong ba cơ sở làm giàu uranium mà Mỹ tấn công vào tháng 6/2025. Các chuyên gia cho rằng phần lớn uranium làm giàu cao của Iran có thể được cất trữ tại đây.

Việc Iran siết chặt eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh, cùng với các cuộc tấn công của Tehran vào hạ tầng năng lượng khu vực.

Ông Trump đổ lỗi cho các đồng minh của Mỹ như Anh và Pháp, sau khi họ từ chối tham gia cuộc chiến không có lối thoát rõ ràng và không được tham vấn trước.

“Các vị sẽ phải học cách tự chiến đấu cho mình, nước Mỹ sẽ không còn ở đó để giúp nữa, giống như các vị đã không ở đó vì chúng tôi. Iran về cơ bản đã bị tàn phá. Phần khó nhất đã xong. Hãy tự đi lấy dầu của mình!”, ông Trump viết trong bài đăng.

Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích Pháp vì không cho phép máy bay vận chuyển hàng quân sự tới Israel bay qua không phận, cho rằng nước này “RẤT KHÔNG HỖ TRỢ” và “Mỹ sẽ GHI NHỚ điều đó!!!”

Quân đội Pháp trước đó cho biết đã cho phép Không quân Mỹ sử dụng căn cứ Istres ở miền nam, với điều kiện chỉ những máy bay không tham gia tấn công mới được hạ cánh ở đó.

Ngày 30/3, Tây Ban Nha cho biết đóng cửa không phận với các máy bay Mỹ liên quan đến xung đột.

Ý cũng từ chối cho phép các phương tiện quân sự Mỹ sử dụng căn cứ không quân Sigonella tại Sicily để thực hiện các hoạt động liên quan đến chiến dịch ở Trung Đông.

Tuần trước, ông Trump cảnh báo nếu không đạt được lệnh ngừng bắn “trong thời gian ngắn” và nếu eo biển không được mở lại, Mỹ sẽ mở rộng chiến dịch, bao gồm tấn công trung tâm xuất khẩu dầu trên đảo Kharg và có thể cả các nhà máy khử mặn của Iran.

Phát biểu tại Lầu Năm Góc ngày 31/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth không cho biết liệu bộ binh Mỹ có tham chiến hay không.

“Chúng tôi không muốn phải làm nhiều hơn về mặt quân sự so với mức cần thiết. Nhưng tôi không đùa khi nói rằng, trong lúc này chúng tôi sẽ đàm phán bằng bom đạn”, ông Trump nói.

Lãnh đạo Liên minh châu Âu điện đàm với Tổng thống Iran

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa vừa cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkia ngày 31/3, ông đã kêu gọi giảm leo thang và kiềm chế.

“Trong cuộc điện đàm hôm nay với Tổng thống Iran Pezeshkian, tôi đã thúc giục giảm leo thang và kiềm chế, bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, cũng như sự cần thiết để tất cả các bên tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế”, ông Costa viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Ông bày tỏ tiếc thương trước những mất mát về sinh mạng trong suốt cuộc xung đột, đồng thời cho biết đã kêu gọi Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia ở Trung Đông.

“Để hạ nhiệt tình hình, tôi đã kêu gọi Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào những quốc gia trong khu vực và tham gia tích cực vào tiến trình ngoại giao, đặc biệt là với Liên Hợp Quốc, nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz”, ông viết.

Ông Costa cũng tái khẳng định cam kết của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu trong việc ủng hộ những nỗ lực hòa bình tại khu vực.