Mỹ nói sẽ không lặp lại sai lầm ở Iraq và Afghanistan

Minh Hạnh

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 31/3 cho biết, quân đội nước này sẽ đề cao “tính bất ngờ” khi nói đến việc triển khai quân đội Mỹ trên lãnh thổ Iran. Ông cũng nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump - hơn ai hết - đã “thấm nhuần” bài học từ những thất bại trước đây của Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Vì vậy, ông sẽ không lặp lại những sai lầm đó.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp báo ngày 31/3 ở Lầu Năm Góc. (Ảnh: Reuters)

“Bạn không thể chiến đấu và giành chiến thắng nếu bạn thông báo với đối thủ của mình những gì bạn sắp làm hoặc không làm, bao gồm cả việc triển khai quân đội trên bộ”, ông Hegseth nói trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc.

“Đối thủ đang nghĩ rằng chúng ta có 15 cách đổ bộ khác nhau. Đoán xem? Đúng là như vậy”.

Bộ trưởng nói thêm, nếu cần, Mỹ có thể “hiện thực hóa những lựa chọn đó”. “Hoặc cũng có thể chúng ta sẽ không cần dùng đến chúng. Có thể đàm phán sẽ hiệu quả. Hoặc có một cách tiếp cận khác. Điểm mấu chốt là phải có tính bất ngờ, chắc chắn không thể để cho bất kỳ ai biết bạn sẽ làm gì hoặc không làm gì”.

Tương tự, tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - nói với phóng viên rằng “phạm vi các lựa chọn quân sự” mà lực lượng Mỹ có thể thực hiện là “rất rộng lớn”.

Khi được hỏi về lời chỉ trích từ những người Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump nhưng không muốn thấy lực lượng bộ binh Mỹ tham chiến, Bộ trưởng Hegseth cho biết, ông không hiểu vì sao những người ủng hộ tổng thống lại “không tin tưởng vào khả năng của ông ấy”.

Bộ trưởng Hegseth nói rằng, Tổng thống Trump - hơn ai hết - đã “thấm nhuần” bài học từ những thất bại trước đây của Mỹ ở Iraq và Afghanistan. “Vì vậy, ông ấy sẽ không lặp lại những sai lầm đó”, ông Hegseth nhấn mạnh.

Các quốc gia thù địch cung cấp tin tình báo cho Iran

Bộ trưởng Hegseth xác nhận, Mỹ biết về việc các nước đối thủ đang cung cấp thông tin tình báo về các tài sản của Mỹ cho Iran.

“Có một số việc mà các nước đối địch đang làm, như cung cấp thông tin và tình báo. Chúng tôi biết điều đó và cuối cùng chúng tôi sẽ điều chỉnh lại mọi thứ”, ông Hegseth nói.

Ông cho biết thêm: “Một trong những nguyên tắc lớn nhất mà bạn học được trong quân đội là không được thiết lập các khuôn mẫu, các khuôn mẫu có thể dự đoán được. Vì vậy, chúng tôi đang nỗ lực điều chỉnh các hệ thống đó theo thời gian thực, đảm bảo chúng ở đúng vị trí và không dễ bị nhắm mục tiêu”.

Cuối tuần qua, Bộ trưởng Hegseth đã đến thăm Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và gặp gỡ các binh sĩ, nhưng ông từ chối tiết lộ mình đã đến căn cứ nào.

Bộ trưởng Hegseth cho biết trong chuyến thăm của ông, hai tên lửa đã bị bắn hạ thành công. Ông cũng đã nói chuyện với các thành viên của Không quân và Hải quân Mỹ, một số người trong số họ “vừa trở về từ bầu trời Iran”.

(Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận hòa bình với Iran

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Hegseth cho biết, trọng tâm của Mỹ là theo đuổi một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo chính quyền Iran sẽ nhận ra, rằng họ sẽ ở vị thế tốt hơn nếu đạt được thỏa thuận”, ông Hegseth nói.

Cũng theo bộ trưởng, “đã có một cuộc thay đổi chế độ ở Iran, và chế độ mới này có suy nghĩ khác với chế độ cũ”.

“Tổng thống Trump sẽ đạt được thỏa thuận. Ông ấy sẵn sàng, và phía Iran đã nắm được các điều khoản của thỏa thuận”.

Nhưng nếu Iran không sẵn lòng tuân thủ các điều khoản đó, ông Hegseth nói thêm, quân đội Mỹ “sẽ tiếp tục với cường độ mạnh hơn nữa".

CNN
