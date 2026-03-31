Ngoại trưởng Pakistan tới Trung Quốc bàn về tình hình Iran

TPO - Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc về tình hình xung đột ở Iran trong chuyến thăm Bắc Kinh ngày 31/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar. (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (31/3), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên có lập trường tương đồng về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Pakistan đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao để đóng vai trò trung gian chủ chốt trong cuộc chiến giữa Mỹ/Israel với Iran, tận dụng quan hệ đối tác chiến lược với Iran và Mỹ để chuyển thông điệp và hòa giải.

Dù chưa có dấu hiệu giảm bớt xung đột, chính phủ ở Islamabad tổ chức cuộc họp cấp cao với Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả-rập Xê-út vào cuối tuần qua để bàn các công việc chuẩn bị cho khả năng Washington và Tehran đối thoại.

Sau cuộc họp ngày 29/3, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết Pakistan sẽ “vinh dự chủ trì và thúc đẩy các cuộc đối ngoại có ý nghĩa giữa hai bên trong những ngày tới”.

“Pakistan rất vui khi cả Iran và Mỹ đều bày tỏ tin tưởng Pakistan để hỗ trợ tiến trình đối thoại”, ông Dar nói.

Chưa rõ việc đối thoại sẽ diễn ra trực tiếp hay gián tiếp, trong khi Mỹ và Iran đều chưa xác nhận rõ ràng việc thương lượng. Hai bên vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn nhau về việc đối thoại.

Ngày 29/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cho rằng kế hoạch đối thoại ở Pakistan chỉ là “vỏ bọc” cho chiến dịch xâm lược, sau khi 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ đã đến Trung Đông. Iran trước đó cũng gạt bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm mà Mỹ chuyển qua Pakistan, gọi đó là những điều kiện “quá mức, bất hợp lý và phi thực tế”.

Ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Iran gạt bỏ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng hai bên đang đối thoại để chấm dứt chiến tranh. “Chúng tôi vẫn chưa có cuộc đàm phán trực tiếp nào”, người phát ngôn Esmaeil Baghaei phát biểu tại họp báo.

Trung Quốc cũng thúc giục Iran và Mỹ đối thoại để chấm dứt cuộc chiến đang gây xáo trộn các thị trường toàn cầu.

“Trung Quốc đề cao và ủng hộ nỗ lực hòa giải của Pakistan hướng tới việc xuống thang và phối hợp với Pakistan cũng như các bên khác nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình ở khu vực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Ba tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 31/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận 3 tàu của nước này gần đây đã đi qua eo biển Hormuz, sau khi phối hợp với các bên liên quan.

“Eo biển Hormuz và các vùng biển xung quanh là tuyến vận chuyển quan trọng đối với thương mại toàn cầu và nguồn cung năng lượng. Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, chấm dứt giao tranh và khôi phục hòa bình, ổn định tại khu vực vùng Vịnh”, bà Mao nói với báo giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh không cung cấp chi tiết về các tàu Trung Quốc.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy 2 tàu container Trung Quốc đã đi qua eo biển Hormuz ngày 30/3, trong lần thử thứ 2 rời Vùng Vịnh, sau khi phải quay đầu hôm 27/3.

Dữ liệu trên nền tảng MarineTraffic cho thấy các tàu này di chuyển sát nhau khi rời eo biển ra vùng biển quốc tế.

“Cả 2 tàu hôm nay đã vượt qua thành công trong lần thứ 2, trở thành những tàu container đầu tiên rời vịnh Ba Tư kể từ khi xung đột nổ ra, ngoại trừ các tàu mang cờ Iran. Hiện cả 2 tàu đang di chuyển với tốc độ cao về phía vịnh Oman”, bà Rebecca Gerdes, chuyên gia phân tích dữ liệu của Kpler cho biết.

Trước đó, trong thông báo gửi khách hàng ngày 25/3, COSCO - tập đoàn vận tải vận hành 2 con tàu Trung Quốc, cho biết đã nối lại việc nhận đặt chỗ vận chuyển container hàng hóa thông thường từ châu Á đến vùng Vịnh, bao gồm UAE, Ả-rập Xê-út, Bahrain, Qatar, Kuwait và Iraq.

Dữ liệu theo dõi tàu của LSEG cho thấy 1 tàu chở dầu do Hy Lạp vận hành - chở dầu thô của Ả-rập Xê-út và hướng đến Ấn Độ - gần đây cũng đã rời vùng Vịnh qua eo biển Hormuz.

Tàu Marathi mang cờ Malta bắt đầu phát tín hiệu vị trí ngoài khơi Ấn Độ từ ngày 26/3, sau lần cuối ghi nhận vị trí trong vùng Vịnh ngày 2/3.

Theo dữ liệu, con tàu được nhìn thấy lần gần nhất ở khu vực ngoài khơi bờ tây Ấn Độ ngày 30/3. Đây là tàu chở dầu thứ 3 chở đầy dầu thô do công ty Hy Lạp Dynacom vận hành rời vùng Vịnh kể từ khi chiến sự bùng nổ.

Hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mang cờ Ấn Độ đã vượt qua eo biển vào hôm 28/3, sau 2 tàu khác vừa rời đi trong những ngày gần đây.