Iran hứng đòn nặng nề trong đêm, Israel cảnh báo khả năng giao tranh kéo dài nhiều tuần

TPO - Iran đã phải hứng chịu một đêm oanh tạc dữ dội, với nhiều tòa nhà bị hư hại và số người chết ngày càng tăng khi Mỹ và Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào nước này.

Tại Tehran, tiếng nổ đã vang vọng khắp thành phố khi quân đội Israel tuyên bố tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu. Một đoạn video từ Hội Chữ thập đỏ Iran cho thấy một tòa nhà bị sập tường, và một chiếc máy xúc đang dọn dẹp đống đổ nát.

Truyền thông Iran cũng đưa tin về các vụ nổ ở phía đông và phía tây Tehran. Hãng thông tấn Fars cho biết, thành phố bị mất điện do mảnh đạn bắn trúng một trạm biến áp. Sau đó, nguồn điện đã được khôi phục.

Cảnh tan hoang tại một địa điểm bị tấn công ở Tehran. (Nguồn: CNN)

Hai thành phố Mahallat và Zanjan cũng hứng chịu các cuộc tấn công, gây thương vong về người. Tại Zanjan, tòa nhà hành chính của Thánh đường Hồi giáo Hosseinieh Azam Zanjan đã bị nhắm trúng. Truyền thông Iran cho biết, mái vòm của thánh đường đã bị hư hại do mảnh đạn. Một nhà khách, thư viện và một số cửa hàng gần đó cũng bị ảnh hưởng.

Khu phức hợp Thánh đường Hồi giáo Grand Hosseinieh ở Zanjan, miền trung Iran, bị tấn công trong một cuộc tấn công được cho là do Mỹ và Israel thực hiện. (Nguồn: CNN)

Tại Isfahan - thành phố lớn thứ ba của Iran, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên. Theo một số nguồn tin, Mỹ đã tấn công một kho đạn lớn ở thành phố Isfahan của Iran bằng bom xuyên hầm nặng khoảng 907 kg.

Hình ảnh vụ nổ lớn ở Isfahan. (Nguồn: CNN)

Cựu Ngoại trưởng Iran và người sáng lập Viện Nghiên cứu Payab - ông Javad Zarif - cho biết, các cuộc tấn công của Israel và Mỹ đã nhắm vào một trong những công ty dược phẩm lớn nhất nước này, chuyên sản xuất thuốc chống ung thư, thuốc gây mê và các loại thuốc khác.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin: “Sau một tháng giao tranh, công ty nghiên cứu kỹ thuật Tawfiq Darou đã trở thành mục tiêu tấn công ngày hôm nay”.