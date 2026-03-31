Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran hứng đòn nặng nề trong đêm, Israel cảnh báo khả năng giao tranh kéo dài nhiều tuần

Minh Hạnh

TPO - Iran đã phải hứng chịu một đêm oanh tạc dữ dội, với nhiều tòa nhà bị hư hại và số người chết ngày càng tăng khi Mỹ và Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào nước này.

Tại Tehran, tiếng nổ đã vang vọng khắp thành phố khi quân đội Israel tuyên bố tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu. Một đoạn video từ Hội Chữ thập đỏ Iran cho thấy một tòa nhà bị sập tường, và một chiếc máy xúc đang dọn dẹp đống đổ nát.

Truyền thông Iran cũng đưa tin về các vụ nổ ở phía đông và phía tây Tehran. Hãng thông tấn Fars cho biết, thành phố bị mất điện do mảnh đạn bắn trúng một trạm biến áp. Sau đó, nguồn điện đã được khôi phục.

Cảnh tan hoang tại một địa điểm bị tấn công ở Tehran. (Nguồn: CNN)

Hai thành phố Mahallat Zanjan cũng hứng chịu các cuộc tấn công, gây thương vong về người. Tại Zanjan, tòa nhà hành chính của Thánh đường Hồi giáo Hosseinieh Azam Zanjan đã bị nhắm trúng. Truyền thông Iran cho biết, mái vòm của thánh đường đã bị hư hại do mảnh đạn. Một nhà khách, thư viện và một số cửa hàng gần đó cũng bị ảnh hưởng.

Khu phức hợp Thánh đường Hồi giáo Grand Hosseinieh ở Zanjan, miền trung Iran, bị tấn công trong một cuộc tấn công được cho là do Mỹ và Israel thực hiện. (Nguồn: CNN)

Tại Isfahan - thành phố lớn thứ ba của Iran, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên. Theo một số nguồn tin, Mỹ đã tấn công một kho đạn lớn ở thành phố Isfahan của Iran bằng bom xuyên hầm nặng khoảng 907 kg.

Hình ảnh vụ nổ lớn ở Isfahan. (Nguồn: CNN)

Cựu Ngoại trưởng Iran và người sáng lập Viện Nghiên cứu Payab - ông Javad Zarif - cho biết, các cuộc tấn công của Israel và Mỹ đã nhắm vào một trong những công ty dược phẩm lớn nhất nước này, chuyên sản xuất thuốc chống ung thư, thuốc gây mê và các loại thuốc khác.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin: “Sau một tháng giao tranh, công ty nghiên cứu kỹ thuật Tawfiq Darou đã trở thành mục tiêu tấn công ngày hôm nay”.

Ngày 31/3, Trung tá Nadav Shoshani - một phát ngôn viên quân đội - cho biết, Israel sẵn sàng “cho nhiều tuần giao tranh” sắp tới ở Iran.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói trong một cuộc phỏng vấn, rằng cuộc chiến “đã bước qua điểm giữa”.

"Chúng tôi đã chuẩn bị để tiếp tục hoạt động trong nhiều tuần tới. Chúng tôi có các mục tiêu cho việc đó, đạn dược cho việc đó, nhân lực cho việc đó, và quyết định cuối cùng thuộc về giới lãnh đạo", ông Shoshani nói.

Minh Hạnh
CNN
