Ý không cho máy bay Mỹ quá cảnh trên đường tới Trung Đông

TPO - Chính quyền Ý đã từ chối cho phép máy bay Mỹ hướng đến Trung Đông hạ cánh xuống căn cứ không quân Sigonella ở Sicily.

Theo truyền thông Ý, “một số máy bay ném bom của Mỹ” đã lên kế hoạch hạ cánh xuống căn cứ ở phía đông Sicily trước khi đến Trung Đông - nơi đang diễn ra cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ý được cho là đã bác bỏ yêu cầu hạ cánh của máy bay Mỹ, vì yêu cầu này được gửi đến Ý sau khi các máy bay đã cất cánh. Trước đó, phía Mỹ không tham vấn chính quyền Ý về kế hoạch của mình.

“Không ai tham vấn ý kiến ​​của lãnh đạo quân đội Ý”, đài truyền hình RAI đưa tin. “Kế hoạch chỉ được thông báo khi máy bay đã cất cánh, và các cuộc kiểm tra cho thấy đây không phải là các chuyến bay thông thường hoặc hậu cần, do đó không nằm trong hiệp ước với Ý”.

Theo Reuters, các đảng đối lập của Ý đã kêu gọi chính phủ ngăn chặn việc Mỹ sử dụng các căn cứ ở nước này, để tránh lôi kéo Ý vào cuộc xung đột.

Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni cũng cho biết sẽ thông qua Quốc hội nếu có bất kỳ yêu cầu nào như vậy được đưa ra.

Trước đó, ngày 30/3, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles tuyên bố, nước này sẽ không cho phép sử dụng các căn cứ quân sự hoặc không phận của mình cho bất kỳ hoạt động nào liên quan đến cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel ở Iran.