Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ý không cho máy bay Mỹ quá cảnh trên đường tới Trung Đông

Minh Hạnh

TPO - Chính quyền Ý đã từ chối cho phép máy bay Mỹ hướng đến Trung Đông hạ cánh xuống căn cứ không quân Sigonella ở Sicily.

(Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông Ý, “một số máy bay ném bom của Mỹ” đã lên kế hoạch hạ cánh xuống căn cứ ở phía đông Sicily trước khi đến Trung Đông - nơi đang diễn ra cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ý được cho là đã bác bỏ yêu cầu hạ cánh của máy bay Mỹ, vì yêu cầu này được gửi đến Ý sau khi các máy bay đã cất cánh. Trước đó, phía Mỹ không tham vấn chính quyền Ý về kế hoạch của mình.

“Không ai tham vấn ý kiến ​​của lãnh đạo quân đội Ý”, đài truyền hình RAI đưa tin. “Kế hoạch chỉ được thông báo khi máy bay đã cất cánh, và các cuộc kiểm tra cho thấy đây không phải là các chuyến bay thông thường hoặc hậu cần, do đó không nằm trong hiệp ước với Ý”.

Theo Reuters, các đảng đối lập của Ý đã kêu gọi chính phủ ngăn chặn việc Mỹ sử dụng các căn cứ ở nước này, để tránh lôi kéo Ý vào cuộc xung đột.

Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni cũng cho biết sẽ thông qua Quốc hội nếu có bất kỳ yêu cầu nào như vậy được đưa ra.

Trước đó, ngày 30/3, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles tuyên bố, nước này sẽ không cho phép sử dụng các căn cứ quân sự hoặc không phận của mình cho bất kỳ hoạt động nào liên quan đến cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel ở Iran.

Reuters, CNN
#Mỹ #Trung Đông #Iran #máy bay quân sự Mỹ

