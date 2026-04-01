Quan chức Nga tiết lộ thông tin về tân lãnh tụ tối cao Iran

Quỳnh Như

TPO - Đại sứ Nga tại Tehran cho biết nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei hiện đang ở Iran và không sang Nga điều trị như một số tin đồn trước đó.

Đài truyền hình RTVI dẫn lời Đại sứ Nga tại Iran, ông Alexey Dedov hôm thứ Ba (31/3) cho biết, nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei hiện đang ở trong nước và tránh xuất hiện trước công chúng.

"Như giới lãnh đạo Iran đã nhiều lần khẳng định, nhà lãnh đạo mới đang ở Iran, nhưng vì những lý do hiển nhiên, ông ấy đang tránh xuất hiện trước công chúng", ông Alexey Dedov nói khi được hỏi về tung tích của ông Khamenei trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng nhà lãnh đạo Iran có thể đã đến Moscow.

iran-1.jpg
Tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Trước đó, Điện Kremlin cũng từ chối bình luận về các thông tin liên quan đến nơi ở của nhà lãnh đạo Iran.

Ông Mojtaba Khamenei là con trai của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày đầu cuộc xung đột.

Hơn ba tuần sau khi được bổ nhiệm làm lãnh đạo tối cao của Iran, ông Khamenei vẫn chưa xuất hiện hay lên tiếng trước công chúng. Thay vào đó, các thông điệp được cho là của ông chủ yếu truyền tải thông qua các tuyên bố bằng văn bản đăng tải trên truyền thông nhà nước Iran.

Việc vắng bóng trước công chúng trong thời gian dài đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về tình trạng sức khỏe, nơi ở cũng như mức độ ảnh hưởng của ông đối với chính phủ và quân đội Iran.

Một nguồn tin am hiểu tình hình từng tiết lộ với CNN hồi đầu tháng, rằng ông Khamenei có thể đã bị thương trong vụ tấn công khiến cha ông cùng nhiều chỉ huy quân sự cấp cao thiệt mạng. Theo nguồn tin này, nhà lãnh đạo Iran được cho là bị gãy chân, bầm tím vùng mắt trái và có một số vết rách nhỏ trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, đến nay, các thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe và mức độ ảnh hưởng của ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa được phía Iran xác nhận.

