Mỹ bắt đầu triển khai oanh tạc cơ B-52 trên bầu trời Iran

TPO - Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu triển khai oanh tạc cơ B-52 trên không phận Iran, nhằm chuyển sang tấn công các mục tiêu linh hoạt hơn.

Một chiếc B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ. (Ảnh: Wikipedia)

“Với việc gia tăng ưu thế trên không, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện thành công các nhiệm vụ B-52 trên đất liền đầu tiên, điều này cho phép chúng tôi, như đã nói trước đó, tiếp tục áp đảo đối phương và chuyển sang các mục tiêu ngày càng linh hoạt hơn”, tướng Dan Caine phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc sáng 31/3 (giờ Mỹ).

Tướng Dan Caine cho biết, chỉ sau 1 tháng kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu, Mỹ đã tấn công “hơn 11.000 mục tiêu” trên khắp nước này. Các đòn tấn công trong 30 ngày qua đã giúp Mỹ và Israel giành quyền kiểm soát bầu trời Iran.

“Trong 30 ngày qua, chúng tôi đã đánh trúng hơn 11.000 mục tiêu. Với ưu thế trên không ngày càng gia tăng, chúng tôi đã bắt đầu triển khai các nhiệm vụ B-52 trên đất liền, cho phép tiếp tục áp đảo đối phương”, ông Caine nói.

“Chúng tôi đã đánh chìm hơn 150 tàu, bao gồm toàn bộ các tàu khu trục lớp Jamaran trong lực lượng hải quân của họ. Chúng tôi tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của họ trên quy mô lớn, bao gồm các nhà máy, kho bãi, phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển hạt nhân, cùng các cơ sở hạ tầng liên quan”, ông nói.

Trước đó, thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng thông báo Mỹ đã tấn công 11.000 mục tiêu của Iran. Washington khẳng định hàng loạt đòn đánh này giúp Mỹ tiến sâu hơn vào lãnh thổ Iran và bắt đầu thực hiện tấn công linh hoạt.

Tấn công linh hoạt là tấn công dựa trên thông tin tình báo thời gian thực, thay vì nhiệm vụ được lên kế hoạch trước. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết Mỹ đã thực hiện hơn 200 cuộc tấn công linh hoạt tại Iran chỉ riêng trong ngày 30/3.

“Trong 24 giờ qua, chúng tôi ghi nhận số lượng tên lửa và máy bay không người lái mà Iran phóng đi ở mức thấp nhất. Chúng tôi đã phá hủy thêm một hầm chỉ huy của họ… Chỉ riêng tối qua, chúng tôi đã tiến hành 200 cuộc tấn công linh hoạt”, ông Hegseth nói.

Tổng thống Donald Trump trước đó đăng video trên mạng xã hội Truth Social về cuộc tấn công lớn vào kho đạn tại ở thành phố Isfahan, gây ra vụ cháy lớn. Theo Wall Street Journal, cuộc tấn công này sử dụng bom xuyên phá boong-ke nặng hơn 900kg.

Kết quả là, Mỹ ghi nhận “số lượng tên lửa và máy bay không người lái thấp nhất mà Iran phóng đi” trong 24 giờ qua, ông Hegseth khẳng định.

Tình báo Mỹ cho rằng chiến dịch không kích kéo dài hơn 1 tháng qua đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần của Iran. Ông Hegseth nhấn mạnh rằng các lựa chọn ngoại giao để chấm dứt chiến tranh vẫn đang được đặt lên bàn.

“Thông tin tình báo mới nhất từ Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) rất rõ ràng. Các cuộc tấn công của chúng tôi đang làm suy giảm tinh thần quân đội Iran, dẫn đến tình trạng đào ngũ lan rộng, thiếu hụt nhân sự chủ chốt và gây ra sự bất mãn trong giới lãnh đạo cấp cao”, ông Hegseth khẳng định.

“Nếu Iran khôn ngoan, họ sẽ đạt được một thỏa thuận. Tổng thống Trump không hù dọa và cũng không lùi bước. Các bạn có thể hỏi (cố Lãnh tụ Tối cao Ali) Khamenei về điều đó”, ông Hegseth nói.

Ông cũng khẳng định tiến trình đàm phán với Iran hiện nay “rất thực chất” và “đang gia tăng động lực”.

“Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận nếu Iran sẵn sàng từ bỏ vật liệu và tham vọng mà họ đang theo đuổi. Đó là mục tiêu. Chúng tôi không muốn phải hành động quân sự nhiều hơn mức cần thiết, nhưng tôi không nói đùa khi nói rằng, trong lúc đó, chúng tôi sẽ ‘đàm phán bằng bom”, ông Hegseth nói về chương trình hạt nhân của Tehran.

Trước đó, ông Trump khẳng định đã đạt được “tiến triển lớn” trong đàm phán với Iran và dự đoán có thể đạt được thỏa thuận. Nếu không, ông cảnh báo Mỹ sẽ “kết thúc sự hiện diện ‘tốt đẹp’ của mình tại Iran bằng cách phá hủy hoàn toàn tất cả các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg”.

Đảo Kharg là nơi xử lý hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Trước đó, ông Trump nhiều lần đề cập khả năng tấn công đảo này để gia tăng sức ép buộc Iran mở lại eo biển Hormuz.