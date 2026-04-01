Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ điều thêm cụm tàu sân bay tới Trung Đông

Bình Giang

TPO - Một quan chức Mỹ cho biết, cụm tác chiến tàu sân bay thứ 3 của Mỹ đang hướng đến Trung Đông, sau khi tàu sân bay chủ lực của Hải quân Mỹ phải rời khu vực để sửa chữa.

screen-shot-2026-04-01-at-84138-am.png
Tàu sân bay USS George H.W. Bush của Hải quân Mỹ. (Ảnh: Wikipedia)

Tàu USS George H.W. Bush đã rời cảng Norfolk, Virginia, từ ngày 31/3 để lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông, cùng với một đội tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Cụm tác chiến tàu sân bay bao gồm hơn 6.000 thủy thủ. Vị quan chức Mỹ giấu tên cho biết, cụm tàu có thể tới khu vực sau 3 tuần.

Cụm tàu sân bay này được điều đến Trung Đông sau khi tàu sân bay USS Gerald R. Ford phải rời khỏi khu vực sau vụ cháy ở buồng giặt là.

Cụm tàu sân bay thứ 3 được triển khai sau khi hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 lên đường tới Trung Đông. Tàu Hải quân Mỹ chở khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ gần đây đã tới khu vực, trong khi 2.500 lính thủy đánh bộ khác cũng đang được triển khai từ California.

Chính quyền Mỹ chưa cho biết những binh sĩ này sẽ làm gì, nhưng Sư đoàn Dù 82 được huấn luyện để nhảy dù xuống lãnh thổ thù địch hoặc tranh chấp để bảo vệ lãnh thổ và sân bay trọng yếu.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và các quan chức khác trong chính quyền Mỹ vẫn né tránh các câu hỏi về việc liệu quân đội có triển khai bộ binh tấn công Iran hay không.

“Bạn không thể chiến đấu và giành chiến thắng trong một cuộc chiến nếu bạn nói với đối thủ của mình những gì bạn sẵn sàng làm hoặc không sẵn sàng làm, bao gồm việc triển khai quân bộ binh”, ông Hegseth nói với báo chí trong cuộc họp báo ngày 31/3.

Tổng thống Mỹ Trump vẫn đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến đang gây xáo trộn lớn các thị trường toàn cầu, khi eo biển Hormuz bị kiểm soát chặt chẽ.

Ngày 31/3, Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể kết thúc chiến dịch quân sự với Iran trong vòng 2-3 tuần tới. Ông khẳng định đã có “thay đổi chế độ ở Iran”, nhưng đó không phải mục tiêu của Mỹ, mà điều Washington muốn là đảm bảo Tehran không có vũ khí hạt nhân. Ông cũng nói rằng chiến sự có thể kết thúc sớm hơn nếu đạt được thỏa thuận.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington có thể đã nhìn thấy “vạch đích” trong cuộc chiến với Iran, sau 5 tuần tấn công.

“Chúng ta có thể thấy vạch đích. Không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai, nhưng nó sẽ xuất hiện”, ông Rubio nói trong chương trình của Fox News.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, rằng Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc để cung cấp thông tin cập nhật quan trọng về Iran vào 9 giờ tối ngày 1/4 (sáng 2/4 theo giờ Việt Nam).

Bình Giang
Theo WSJ, Bloomberg
#Tàu sân bay Mỹ #Trung Đông #Iran #Tình hình Iran #Chiến tranh Mỹ - Iran #Mỹ và Iran

