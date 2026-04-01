Mỹ điều thêm cụm tàu sân bay tới Trung Đông

TPO - Một quan chức Mỹ cho biết, cụm tác chiến tàu sân bay thứ 3 của Mỹ đang hướng đến Trung Đông, sau khi tàu sân bay chủ lực của Hải quân Mỹ phải rời khu vực để sửa chữa.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush của Hải quân Mỹ. (Ảnh: Wikipedia)

Tàu USS George H.W. Bush đã rời cảng Norfolk, Virginia, từ ngày 31/3 để lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông, cùng với một đội tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Cụm tác chiến tàu sân bay bao gồm hơn 6.000 thủy thủ. Vị quan chức Mỹ giấu tên cho biết, cụm tàu có thể tới khu vực sau 3 tuần.

Cụm tàu sân bay này được điều đến Trung Đông sau khi tàu sân bay USS Gerald R. Ford phải rời khỏi khu vực sau vụ cháy ở buồng giặt là.

Cụm tàu sân bay thứ 3 được triển khai sau khi hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 lên đường tới Trung Đông. Tàu Hải quân Mỹ chở khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ gần đây đã tới khu vực, trong khi 2.500 lính thủy đánh bộ khác cũng đang được triển khai từ California.

Chính quyền Mỹ chưa cho biết những binh sĩ này sẽ làm gì, nhưng Sư đoàn Dù 82 được huấn luyện để nhảy dù xuống lãnh thổ thù địch hoặc tranh chấp để bảo vệ lãnh thổ và sân bay trọng yếu.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và các quan chức khác trong chính quyền Mỹ vẫn né tránh các câu hỏi về việc liệu quân đội có triển khai bộ binh tấn công Iran hay không.

“Bạn không thể chiến đấu và giành chiến thắng trong một cuộc chiến nếu bạn nói với đối thủ của mình những gì bạn sẵn sàng làm hoặc không sẵn sàng làm, bao gồm việc triển khai quân bộ binh”, ông Hegseth nói với báo chí trong cuộc họp báo ngày 31/3.

Tổng thống Mỹ Trump vẫn đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến đang gây xáo trộn lớn các thị trường toàn cầu, khi eo biển Hormuz bị kiểm soát chặt chẽ.

Ngày 31/3, Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể kết thúc chiến dịch quân sự với Iran trong vòng 2-3 tuần tới. Ông khẳng định đã có “thay đổi chế độ ở Iran”, nhưng đó không phải mục tiêu của Mỹ, mà điều Washington muốn là đảm bảo Tehran không có vũ khí hạt nhân. Ông cũng nói rằng chiến sự có thể kết thúc sớm hơn nếu đạt được thỏa thuận.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington có thể đã nhìn thấy “vạch đích” trong cuộc chiến với Iran, sau 5 tuần tấn công.

“Chúng ta có thể thấy vạch đích. Không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai, nhưng nó sẽ xuất hiện”, ông Rubio nói trong chương trình của Fox News.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, rằng Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc để cung cấp thông tin cập nhật quan trọng về Iran vào 9 giờ tối ngày 1/4 (sáng 2/4 theo giờ Việt Nam).