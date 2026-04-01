Iran dọa nhắm mục tiêu vào 17 ‘ông lớn’ công nghệ hàng đầu của Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Iran đe dọa tấn công các công ty công nghệ Mỹ nếu tiếp tục xảy ra những vụ ám sát nhằm vào lãnh đạo nước này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết: "Các công ty công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo của Mỹ là yếu tố chính trong việc thiết kế và theo dõi những mục tiêu cho chiến dịch ám sát, do đó, để đáp trả hoạt động này, từ giờ trở đi, các tổ chức tham gia và liên quan đến hoạt động trên sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi".

Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, HP, Intel, Tesla, Boeing và JP Morgan nằm trong số 17 công ty mà IRGC đe dọa sẽ nhắm mục tiêu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi nhân viên của các công ty công nghệ Mỹ trong khu vực "lập tức rời khỏi nơi làm việc" và cư dân sống gần văn phòng của các công ty đó di chuyển đến nơi an toàn.

"Các công ty tích cực tham gia vào những kế hoạch quân sự sẽ phải đối mặt với hành động trả đũa tương xứng với mỗi vụ ám sát", IRGC nêu rõ.

Theo hãng tin Fars, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo, từ 20h ngày 1/4 (giờ Tehran), các đơn vị liên quan của những công ty trên có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Iran cảnh báo châu Âu không nên can thiệp vào xung đột

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm với ông Antonio Costa, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, và cảnh báo bất kỳ sự can thiệp nào của châu Âu vào xung đột đều có thể dẫn đến "những hậu quả nghiêm trọng".

Trong cuộc điện đàm, ông Pezeshkian chỉ trích lập trường mà ông cho là "thiên vị" của Liên minh châu Âu đối với các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel, cho rằng những hành động này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Nhà lãnh đạo Iran khẳng định Tehran đã tham gia đàm phán với Mỹ 'một cách thiện chí', nhưng việc tiếp tục bị tấn công trong thời gian đối thoại cho thấy Washington không thực sự cam kết với giải pháp ngoại giao. Ông cũng nhấn mạnh rằng mọi sự can thiệp từ bên ngoài, "dưới bất kỳ lý do nào", đều có thể làm tình hình leo thang nghiêm trọng hơn.

Về phía châu Âu, ông Costa cho biết đã kêu gọi các bên "giảm leo thang và kiềm chế", đồng thời nhấn mạnh cần tạo không gian cho ngoại giao, song song với việc giải quyết các quan ngại an ninh rộng lớn hơn liên quan đến Iran.

