Sức khỏe

Cà Mau:

Chó hoang lao vào nhà cắn người

Tân Lộc

TPO - Một người phụ nữ ở xã Khánh Lâm (Cà Mau) bị con chó hoang có biểu hiện nghi mắc dại lao vào nhà cắn nhiều lần. Kết quả xét nghiệm sau đó xác định con chó bị dại, trở thành ổ dịch thứ 2 của tỉnh từ đầu năm đến nay.

Ngày 7/5, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực U Minh (Cà Mau) xác nhận, một phụ nữ ở xã Khánh Lâm vừa bị chó dại lao vào nhà cắn, với 6 vết cắn sâu. Sự việc xảy ra vào trưa 3/5, chị T.T.H.T (32 tuổi, ở ấp 6, xã Khánh Lâm) đang ở trong nhà bị 1 con chó nặng khoảng 9kg, chưa rõ chủ nuôi lao vào tấn công từ phía sau với 6 vết cắn sâu ở chân trái, chảy nhiều máu, người thân lập tức đưa chị T. đến cơ sở y tế cấp cứu và điều trị dự phòng.

Ảnh minh hoạ.

Theo lời kể của nhân chứng, trước khi xảy ra sự việc, con chó có biểu hiện của bệnh dại, như lừ đừ, chảy nhiều nước dãi và mất kiểm soát hành vi. Sau khi tấn công người, con vật bị nhốt trong nhà vệ sinh nhưng vẫn liên tục cắn phá, rồi nhanh chóng suy yếu và chết sau khoảng 30 phút.

Nhận được tin báo, đại diện Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực U Minh tới lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm xác định con chó trên mắc virus dại. Lực lượng thú y địa phương đã tiến hành tiêu hủy xác động vật theo đúng quy trình, đồng thời phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nhà chị T. và các vị trí con vật từng qua nhằm triệt tiêu mầm bệnh.

Lực lượng chức năng đã xác định đây là ổ dịch dại thứ 2 trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ đầu năm 2026 đến nay.

#dịch dại #Chó dại #Cà Mau #bệnh truyền nhiễm #ổ dịch #người bị cắn

